Финмониторинг при сделках с недвижимостью: о чем будут отчитываться риелторы

Женщина подписывает договор аренды жилья.

В Украине финансовый мониторинг для рынка недвижимости в 2026 году окончательно стал обязательной частью каждой сделки. Риелторы, бухгалтеры и консультанты получают письма, чтобы привести свою работу в соответствие с законом. Основное требование государства — переход на цифровое взаимодействие и внедрение реальной проверки происхождения капитала клиентов.

Речь идет не о новых ограничениях, а о систематизации уже существующих норм, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Как работает финмониторинг для риелторов

Сейчас контроль фокусируется на посредниках, поскольку именно они первыми видят "красные флажки" при подготовке договоров, отмечают в ведомстве.

Базовые требования остаются неизменными и состоят из трех шагов

стать на учет в Госфинмониторинге;

проверять клиентов по принципу "знай своего клиента" (KYC, Know Your Customer);

сообщать только о подозрительных операциях.

В центре внимания — происхождение средств, логика сделки и поведение клиента. Если есть нетипичные действия или несоответствия в документах, это уже сигнал для более внимательной проверки.

В то же время подход должен быть риск-ориентированным — без лишнего давления на обычных клиентов, добавляют в министерстве.

Как работает идентификация клиента

Вместо тотальных проверок всех подряд, в 2026 году внедрен риск-ориентированный подход. Это означает, что риелтор должен самостоятельно оценивать, насколько операция является типичной для конкретного покупателя. Если возникают сомнения, лучше урегулировать вопрос до момента заключения сделки.

"Задача Минфина — не создавать дополнительную нагрузку, а обеспечить понятные правила и помочь субъектам финансового мониторинга избегать ошибок в работе", — отметил директор Департамента обеспечения координационно-мониторинговой работы Минфина Юрий Конюшенко.

Игнорирование требований по постановке на учет или формальный подход к проверкам влекут за собой санкции, которые значительно превышают прибыль от одной сделки. Однако сейчас регулятор дает возможность исправить ошибки без карательных мер.

Использование Є-кабинета позволяет закрыть все вопросы с регистрацией в рабочем порядке. Главное, отмечают в Минфине, — вовремя адаптировать внутренние процедуры, чтобы финмониторинг не тормозил реальные продажи.

Что еще стоит знать о риелторах

Вокруг резонансного "закона о риелторах" в Верховной Раде до сих пор продолжаются жаркие дискуссии, однако концепция документа уже претерпела существенные трансформации. Председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE отметила отказ от любого принуждения или монополизации брокерских услуг.

"Люди не должны платить за ту услугу, которую они не потребляли", — уверяет она, акцентируя на праве граждан арендовать или покупать жилье без посредников.

Вместо создания барьеров, новые нормы сосредоточатся на качестве сервиса и ответственности специалистов перед клиентами.

Шуляк также убеждена, что "если человек хочет самостоятельно выбирать жилье, он будет делать это самостоятельно", а законодательные изменения лишь станут гарантом этого выбора. Такое партнерство между рынком и государством, подкрепленное налоговыми стимулами, должно наконец вывести сферу недвижимости из тени в 2026 году. Окончательная цель реформы заключается в создании прозрачных и максимально честных условий для всех участников процесса.

