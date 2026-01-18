Как выписать родственника из квартиры без его согласия — инструкция в 2026 году

Родственник в квартире — можно ли выписать без согласия
Часто регистрация родственников или знакомых в квартире становится "миной замедленного действия". Пока отношения нормальные — проблем нет, но как только дело доходит до продажи жилья или счетов за коммуналку, лишние прописанные становятся головной болью.
Согласно статье 18 Закона Украины "О предоставлении публичных услуг по декларированию и регистрации места жительства", собственник имеет право подать заявление о снятии совершеннолетнего лица.
Это самый быстрый путь, если вы являетесь единоличным владельцем частного жилья. Теперь не нужно уговаривать человека уйти с вами — вы можете снять его с регистрации самостоятельно.
Для этого возьмите с собой в Центр предоставления административных услуг паспорт, код и выписку о праве собственности.
В то же время существуют ограничения. Административная выписка невозможна, если:
- у квартиры есть другие владельцы (требуется согласие всех);
- вы хотите выписать ребенка (здесь только через органы опеки или суд);
- человек сам владеет долей в этой недвижимости.
Выписка родственника из квартиры через суд
Если жилье не приватизировано или ситуация спорная, придется готовить иск. Основной аргумент здесь— человек фактически не живет с вами долгое время без уважительных причин.
Здесь мы опираемся на статью 72 Жилищного кодекса Украины.
"Признание лица утратившим право пользования жилым помещением производится в судебном порядке", — указано в статье.
Обычно "критическим сроком" для суда является отсутствие более одного года.
Чтобы дело не затянули, заблаговременно подготовьте "пакет доказательств":
- Акты о непроживании (составленные ОСМД или подписанные соседями).
- Свидетели (соседи, которые подтвердят, что не видели человека годами).
- Квитанции, которые доказывают, что за коммуналку платите только вы.
Стоимость снятия с регистрации места жительства
Стоимость услуг привязана к прожиточному минимуму, который с 1 января 2026 года составляет 3 328 грн:
- 49,92 грн — если вы подаете заявление вовремя;
- 83,20 грн — если сроки регистрации нарушены.
Ранее мы рассказывали, сколько в Украине дается времени на регистрацию места жительства детей. А также, к чему может привести отсутствие прописки в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!