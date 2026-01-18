Видео
Україна
Родственник в квартире — можно ли выписать без согласия

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 04:20
Как выписать родственника из квартиры без его согласия — инструкция в 2026 году
Мужчина и женщина с документами. Фото: Freepik

Часто регистрация родственников или знакомых в квартире становится "миной замедленного действия". Пока отношения нормальные — проблем нет, но как только дело доходит до продажи жилья или счетов за коммуналку, лишние прописанные становятся головной болью.

Согласно статье 18 Закона Украины "О предоставлении публичных услуг по декларированию и регистрации места жительства", собственник имеет право подать заявление о снятии совершеннолетнего лица.

Это самый быстрый путь, если вы являетесь единоличным владельцем частного жилья. Теперь не нужно уговаривать человека уйти с вами — вы можете снять его с регистрации самостоятельно.

Для этого возьмите с собой в Центр предоставления административных услуг паспорт, код и выписку о праве собственности.

В то же время существуют ограничения. Административная выписка невозможна, если:

  • у квартиры есть другие владельцы (требуется согласие всех);
  • вы хотите выписать ребенка (здесь только через органы опеки или суд);
  • человек сам владеет долей в этой недвижимости.

Выписка родственника из квартиры через суд

Если жилье не приватизировано или ситуация спорная, придется готовить иск. Основной аргумент здесь— человек фактически не живет с вами долгое время без уважительных причин.

Здесь мы опираемся на статью 72 Жилищного кодекса Украины.

"Признание лица утратившим право пользования жилым помещением производится в судебном порядке", — указано в статье.

Обычно "критическим сроком" для суда является отсутствие более одного года.

Чтобы дело не затянули, заблаговременно подготовьте "пакет доказательств":

  1. Акты о непроживании (составленные ОСМД или подписанные соседями).
  2. Свидетели (соседи, которые подтвердят, что не видели человека годами).
  3. Квитанции, которые доказывают, что за коммуналку платите только вы.

Стоимость снятия с регистрации места жительства

Стоимость услуг привязана к прожиточному минимуму, который с 1 января 2026 года составляет 3 328 грн:

  • 49,92 грн — если вы подаете заявление вовремя;
  • 83,20 грн — если сроки регистрации нарушены.

Ранее мы рассказывали, сколько в Украине дается времени на регистрацию места жительства детей. А также, к чему может привести отсутствие прописки в 2026 году.

госрегистрация семья прописка собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
