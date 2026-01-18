Як виписати родича з квартири без його згоди — інструкція у 2026 році

Чоловік та жінка з документами. Фото: Freepik

Часто реєстрація родичів або знайомих у квартирі стає "міною уповільненої дії". Поки стосунки нормальні — проблем немає, але як тільки справа доходить до продажу житла або рахунків за комуналку, зайві прописані стають головним болем.

Згідно зі статтею 18 Закону України "Про надання публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання", власник має право подати заяву про зняття повнолітньої особи.

Це найшвидший шлях, якщо ви є одноосібним власником приватного житла. Тепер не потрібно вмовляти людину піти з вами — ви можете зняти її з реєстрації самостійно. Для цього візьміть із собою у Центр надання адміністративних послуг паспорт, код та витяг про право власності.

Водночас існують обмеження. Адміністративна виписка неможлива, якщо:

у квартири є інші власники (потрібна згода всіх);

ви хочете виписати дитину (тут тільки через органи опіки або суд);

людина сама володіє часткою у цій нерухомості.

Виписка родича з квартири через суд

Якщо житло не приватизоване або ситуація спірна, доведеться готувати позов. Основний аргумент тут — людина фактично не живе з вами довгий час без поважних причин.

Тут ми спираємося на статтю 72 Житлового кодексу України.

"Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, провадиться в судовому порядку", — зазначено у статті.

Зазвичай "критичним терміном" для суду є відсутність понад один рік.

Щоб справу не затягнули, завчасно підготуйте "пакет доказів":

Акти про непроживання (складені ОСББ або підписані сусідами). Свідки (сусіди, які підтвердять, що не бачили людину роками). Квитанції, які доводять, що за комуналку платите тільки ви.

Вартість зняття з реєстрації місця проживання

Вартість послуг прив’язана до прожиткового мінімуму, який з 1 січня 2026 року становить 3 328 грн:

49,92 грн — якщо ви подаєте заяву вчасно;

83,20 грн — якщо терміни реєстрації порушені.

Раніше ми розповідали, скільки в Україні дається часу на реєстрацію місця проживання дітей. А також, до чого може призвести відсутність прописки у 2026 році.