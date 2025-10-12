Когда за забор между участками придется заплатить штраф — правила и нормы в 2025 году

Забор между участками.Фото: Freepik

В Украине давно действуют государственные строительные нормы, которые регулируют высоту заборов между частными земельными участками. Эти правила введены, чтобы предотвратить конфликты между соседями, а также обеспечить безопасное и упорядоченное благоустройство территорий.

Согласно действующим нормам ГСН, высота забора между соседними участками не должна превышать 2 метра. Если же ограждение стоит со стороны улицы — допускается до 2,5 метра.

"Кроме государственных требований, в каждом городе или поселке могут действовать местные правила застройки. Их утверждают местные советы, и именно там часто прописаны дополнительные требования к заборам", — объясняет адвокат Евгений Булименко.

То есть, если владелец не учел местные нормы — он рискует получить предписание или даже штраф.

Когда за установленный забор придется заплатить штраф

Нарушение норм по высоте забора подпадает под статью 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Размер штрафов таков:

для граждан — от 340 до 1 360 гривен;

для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1 700 гривен.

Эти суммы могут казаться незначительными, однако к ним часто добавляются расходы на демонтаж или перестройку ограждения.

"Если забор слишком высокий и мешает соседям, это уже нарушение правил добрососедства. Сосед может обратиться в суд, и тогда придется либо уменьшить высоту, либо полностью демонтировать конструкцию", — замечает Булименко.

В каких случаях разрешается большая высота ограждения

Общие правила имеют исключения. Для некоторых объектов разрешено более высокое ограждение:

химические предприятия — 3-4 метра;

военные объекты — 2,5-3 метра;

специальные охранные зоны — по отдельному согласованию.

Такие исключения связаны не с эстетикой, а с безопасностью, поэтому для обычных домовладений они не применяются.

Что делать, если забор выше разрешенной нормы

Если установленный забор превышает 2 метра, узаконить его через отдельное разрешение невозможно. Владельцу придется либо уменьшить конструкцию, либо заменить ее.

Юрист советует не затягивать с решением, ведь жалоба от соседей может привести к административной проверке.

"Суд может обязать владельца привести забор в соответствие с нормами. Игнорирование предписания — это уже другое нарушение, за которое накладываются дополнительные штрафы", — отмечает Булименко.

Как избежать конфликтов из-за забора

Чтобы не превратить границу между участками в источник проблем, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:

Проверить местные правила застройки — их можно получить в органе местного самоуправления. Согласовать проект с соседом, если забор стоит между вашими участками. Выбирать прозрачные или легкие конструкции (решетчатые, сетчатые), которые не закрывают доступ к солнцу и обзору.

Такие шаги помогут сохранить добрососедские отношения и избежать ненужных расходов на штрафы или демонтаж.

