Как проверить бесплатно SCHUFA в Германии

В Германии вопрос кредитной истории встает почти сразу при поиске квартиры в аренду. Многие владельцы жилья просят подтвердить платежеспособность. Как правило, это данные из SCHUFA — главного немецкого бюро кредитных историй.

Именно от этого рейтинга часто зависит, согласятся ли вам сдать жилье и многие украинцы переплачивают за эту услугу, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Демченко.

По его словам, часть людей платит 29 евро, хотя имеет право на бесплатный доступ к собственным данным.

Как получить бесплатную информацию о кредитном рейтинге

Бесплатный запрос подается в соответствии со статьей 15 Datenschutz Grundverordnung. Это право на доступ к персональным данным.

Что вы получите:

базовый кредитный показатель;

перечень компаний, которые проверяли вас;

информацию об имеющихся обязательствах.

"Это информация исключительно для вас. Ее показывать никому не надо", — отмечает Демченко. Она помогает понять, есть ли проблемы и что стоит исправить.

Ответ обычно приходит по почте в течение недели. Подать заявку можно онлайн на сайте SCHUFA в разделе для частных лиц.

Какая справка нужна для арендодателя

Другая услуга — Bonitätsauskunft или BonitätsCheck. Именно ее просят владельцы квартир. Она платная и стоит около 29 евро.

Важно различать, что бесплатный отчет это для себя, а платная справка — для третьих лиц.

"От вашего кредитного рейтинга в Германии зависит многое", — подчеркивает адвокат.

Речь идет не только об аренде, но и о кредитах, страховании или даже трудоустройстве.

Проверять свои данные можно раз в год бесплатно. Если найдете ошибки, их нужно обжаловать письменно. Своевременная проверка поможет избежать отказов при поиске жилья и уверенно планировать финансовое будущее в Германии.

