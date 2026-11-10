Мужчина зажигает газовую плиту. Фото: Новини.LIVE

Владельцы квартир и частных домов могут столкнуться с отключением газа даже в том случае, если они своевременно оплачивают коммунальные счета. Причиной этого становятся не только задолженности. Газовое оборудование могут отключить из-за утечки, неисправной автоматики, проблем с дымоходом или самовольного подключения приборов и других нарушений правил безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Государственной службы Украины по вопросам труда.

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Почему в доме могут отключить газ

Перечень оснований для отключения определен пунктом 5.7 главы 5 раздела V Правил безопасности систем газоснабжения. Документ утвержден приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины № 285 от 15 мая 2015 года.

Согласно разъяснению Гоструда, газовое оборудование жилых и общественных зданий подлежит отключению от системы газоснабжения с установкой заглушки при наличии семи нарушений:

Утечка газа. Если во время проверки специалисты обнаружат утечку, оборудование отключат. Это необходимо для предотвращения скопления газа в помещении и возможной аварийной ситуации. Неисправная автоматика безопасности. Газовые приборы должны иметь исправные системы защиты. Если автоматика не работает должным образом, использование оборудования представляет опасность для жильцов. Неисправность оголовков дымовых и вентиляционных каналов. Повреждение этих конструкций может нарушить отвод продуктов сгорания и работу вентиляционной системы. Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Если продукты сгорания не отводятся должным образом, использование газовых приборов может угрожать здоровью и жизни людей. Самовольное подключение газовых приборов. Владельцы не могут самостоятельно подключать новое оборудование к системе газоснабжения в обход установленных требований. Отсутствие надлежащего технического обслуживания. Владелец, балансодержатель или арендатор должен обеспечивать техническое обслуживание газового оборудования в соответствии с установленными требованиями. Если этого не делать, газоснабжение может быть прекращено.

Несоответствие газовой системы проектной документации. Если система газоснабжения жилого дома не соответствует проектной и исполнительно-технической документации, оборудование также подлежит отключению.

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Кто должен следить за состоянием газового оборудования

Ответственность за техническое состояние газового оборудования и соблюдение правил его эксплуатации возлагается на собственника, балансодержателя или арендатора — в зависимости от обстоятельств.

Поэтому жильцам важно не игнорировать неисправности газовых приборов, следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов и своевременно организовывать техническое обслуживание.

Также не стоит самостоятельно изменять конструкцию газового оборудования или подключать дополнительные приборы. Такие действия могут стать причиной отключения квартиры от газоснабжения даже при полностью оплаченных счетах.

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