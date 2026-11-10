Чоловік запалює газову плиту. Фото: Новини.LIVE

Власники квартир і приватних будинків можуть зіткнутися з відключенням газу навіть тоді, коли справно оплачують комунальні рахунки. Причиною стають не лише борги. Газове обладнання можуть від’єднати через витік, несправну автоматику, проблеми з димоходом або самовільне підключення приладів та інші порушення правил безпеки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз’яснення Державної служби України з питань праці.

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Чому в будинку можуть відключити газ

Перелік підстав для відключення визначений пунктом 5.7 глави 5 розділу V Правил безпеки систем газопостачання. Документ затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №285 від 15 травня 2015 року.

Згідно з роз’ясненням Держпраці, газове обладнання житлових і громадських будинків підлягає відключенню від системи газопостачання із встановленням заглушки за наявності семи порушень:

Витік газу. Якщо під час перевірки фахівці виявлять витік, обладнання відключать. Це необхідно, щоб запобігти накопиченню газу в приміщенні та можливій аварійній ситуації. Несправна автоматика безпеки. Газові прилади повинні мати справні системи захисту. Якщо автоматика не працює належним чином, користування обладнанням становить небезпеку для мешканців. Несправність оголовків димових і вентиляційних каналів. Пошкодження цих конструкцій може порушити відведення продуктів згоряння та роботу вентиляційної системи. Відсутність тяги в димових і вентиляційних каналах. Якщо продукти згоряння не відводяться належним чином, використання газових приладів може загрожувати здоров’ю та життю людей. Самовільне підключення газових приладів. Власники не можуть самостійно під'єднувати нове обладнання до системи газопостачання в обхід установлених вимог. Відсутність належного технічного обслуговування. Власник, балансоутримувач або орендар повинен забезпечувати технічне обслуговування газового обладнання відповідно до встановлених вимог. Якщо цього не робити, газопостачання можуть припинити.

Невідповідність газової системи проєктній документації. Якщо система газопостачання житлового будинку не відповідає проєктній та виконавчо-технічній документації, обладнання також підлягає відключенню.

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Хто повинен стежити за станом газового обладнання

Відповідальність за технічний стан газового обладнання та дотримання правил його експлуатації покладається на власника, балансоутримувача або орендаря — залежно від обставин.

Тому мешканцям важливо не ігнорувати несправності газових приладів, стежити за станом димових і вентиляційних каналів та своєчасно організовувати технічне обслуговування.

Також не варто самостійно змінювати конструкцію газового обладнання або підключати додаткові прилади. Такі дії можуть стати причиною відключення оселі від газопостачання навіть за повністю оплачених рахунків.

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