Современный интерьер в бежевых оттенках. Фото: magnific.com

При ремонте квартиры в 2027 году стоит обратить внимание на натуральные оттенки, тёплые нейтральные цвета и насыщенные акценты. Привычный холодный серый уступает место оливковому, травянисто-зеленому, терракотовому и шоколадному. При этом актуальными остаются мягкие бежевые и молочные тона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Behr.

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Какие цвета стен будут актуальны в 2027 году

В новом сезоне палитры интерьеров становятся более разнообразными. Вместо холодных однотонных поверхностей дизайнеры предлагают использовать природные цвета, которые придают помещению глубину и сочетаются с деревом, камнем и текстилем.

Один из главных ориентиров — оливково-зеленый. Оттенок Grounded T27-01, ставший цветом 2027 года, сочетает оливковый и моховый зеленый с коричневым подтоном. Его можно использовать в гостиных, спальнях и рабочих зонах.

Еще одно заметное направление — светлые травяные оттенки. Celery SW 6421 назван цветом 2027 года. Это мягкий зеленый с легким желтоватым подтоном, который можно использовать для оформления стен в комнатах с естественным освещением.

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Среди других цветов, которые стоит рассмотреть при ремонте, есть:

Теракотовый и глиняный. Такие оттенки придают интерьеру теплоту и хорошо сочетаются с натуральным деревом, бежевой мебелью и текстилем. Их можно использовать как для всей комнаты, так и для одной акцентной стены.

Интерьер ванной в терракотовых тонах. Фото: magnific.com

Молочный и теплый бежевый. Эти цвета остаются универсальным решением для спален, гостиных и небольших помещений. Они помогают создать светлый интерьер без холодного эффекта, который часто даёт серый цвет.

Молочные стены в гостиной. Фото: magnific.com

Дымчато-голубой. Приглушённый синий может стать альтернативой серому в спальнях и рабочих зонах. Он хорошо смотрится рядом с деревянной мебелью и светлыми декоративными элементами.

Дымчато-голубые стены в гостиной. Фото: magnific.com

Шоколадный и кофейный. Насыщенные коричневые цвета придают пространству глубину. Их можно использовать для акцентной стены или оформления отдельной зоны, особенно если в комнате достаточно естественного света.

Шоколадные стены в спальне. Фото: magnific.com

Как правильно подобрать цвет стен для квартиры

Даже модный оттенок может неудачно смотреться в конкретном помещении. Поэтому перед покупкой краски стоит учесть несколько особенностей жилья.

Площадь комнаты. Для небольших помещений лучше выбирать светлые молочные, бежевые и приглушенные зеленые оттенки. Тёмные цвета можно оставить для отдельных стен или деталей.

Освещение. В комнатах с окнами, выходящими на север, теплые оттенки могут сделать пространство визуально более уютным. В солнечных помещениях можно экспериментировать с более холодными и насыщенными цветами.

Мебель и пол. Цвет стен должен сочетаться с уже имеющейся отделкой. Например, оливковый хорошо смотрится с деревом, а молочный — с натуральным камнем и светлой мебелью.

Назначение комнаты. Для спальни чаще выбирают спокойные приглушенные цвета, а для гостиной можно использовать более выразительные оттенки.

Перед полноценной покраской желательно приобрести небольшие образцы краски и нанести их на стену.

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