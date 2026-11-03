Сучасний інтер'єр в бежевих відтінках. Фото: magnific.com

Під час ремонту квартири у 2027 році варто звернути увагу на природні відтінки, теплі нейтральні кольори та насичені акценти. Звичний холодний сірий поступається оливковому, трав'яному зеленому, теракотовому й шоколадному. Водночас актуальними залишаються м'які бежеві та молочні тони.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Behr.

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Які кольори стін будуть актуальними у 2027 році

У новому сезоні палітри інтер'єрів стають різноманітнішими. Замість холодних однотонних поверхонь дизайнери пропонують використовувати природні кольори, які додають приміщенню глибини та поєднуються з деревом, каменем і текстилем.

Один із головних орієнтирів — оливково-зелений. Відтінок Grounded T27-01, який став кольором 2027 року, поєднує оливковий і моховий зелений із коричневим підтоном. Його можна використовувати у вітальнях, спальнях і робочих зонах.

Ще один помітний напрям — світлі трав'яні відтінки. Celery SW 6421 названо кольором 2027 року. Це м'який зелений із легким жовтуватим підтоном, який можна використовувати для оформлення стін у кімнатах із природним освітленням.

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Серед інших кольорів, які варто розглянути під час ремонту, є:

Теракотовий і глиняний. Такі відтінки додають інтер'єру тепла та добре поєднуються з натуральним деревом, бежевими меблями й текстилем. Їх можна використовувати як для всієї кімнати, так і для однієї акцентної стіни.

Інтер'єр ванної в теракотових кольорах. Фото: magnific.com

Молочний і теплий бежевий. Ці кольори залишаються універсальним рішенням для спалень, віталень і невеликих приміщень. Вони допомагають створити світлий інтер'єр без холодного ефекту, який часто дає сірий.

Молочні стіни у вітальні Фото: magnific.com

Димчасто-блакитний. Приглушений синій може стати альтернативою сірому в спальнях і робочих зонах. Він добре виглядає поруч із дерев'яними меблями та світлими декоративними елементами.

Димчасто-блакитні стіни у вітальні. Фото: magnific.com

Шоколадний і кавовий. Насичені коричневі кольори додають простору глибини. Їх можна використовувати для акцентної стіни або оформлення окремої зони, особливо якщо в кімнаті достатньо природного світла.

Шоколадні стіни у спальні. Фото: magnific.com

Як правильно підібрати колір стін для квартири

Навіть модний відтінок може невдало виглядати в конкретному приміщенні. Тому перед купівлею фарби варто врахувати кілька особливостей житла.

Площа кімнати. Для невеликих приміщень краще розглядати світлі молочні, бежеві та приглушені зелені відтінки. Темні кольори можна залишити для окремих стін або деталей.

Освітлення. У кімнатах із вікнами на північ теплі відтінки можуть зробити простір візуально комфортнішим. У сонячних приміщеннях можна експериментувати з холоднішими та насиченішими кольорами.

Меблі та підлога. Колір стін має поєднуватися з уже наявним оздобленням. Наприклад, оливковий добре виглядає з деревом, а молочний — із натуральним каменем і світлими меблями.

Призначення кімнати. Для спальні частіше обирають спокійні приглушені кольори, а для вітальні можна використовувати більш виразні відтінки.

Перед повноцінним фарбуванням бажано придбати невеликі зразки фарби та нанести їх на стіну.

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