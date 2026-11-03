Сірі стіни виходять із моди: які відтінки обирати для ремонту у 2027 році
Під час ремонту квартири у 2027 році варто звернути увагу на природні відтінки, теплі нейтральні кольори та насичені акценти. Звичний холодний сірий поступається оливковому, трав'яному зеленому, теракотовому й шоколадному. Водночас актуальними залишаються м'які бежеві та молочні тони.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Behr.
Які кольори стін будуть актуальними у 2027 році
У новому сезоні палітри інтер'єрів стають різноманітнішими. Замість холодних однотонних поверхонь дизайнери пропонують використовувати природні кольори, які додають приміщенню глибини та поєднуються з деревом, каменем і текстилем.
Один із головних орієнтирів — оливково-зелений. Відтінок Grounded T27-01, який став кольором 2027 року, поєднує оливковий і моховий зелений із коричневим підтоном. Його можна використовувати у вітальнях, спальнях і робочих зонах.
Ще один помітний напрям — світлі трав'яні відтінки. Celery SW 6421 названо кольором 2027 року. Це м'який зелений із легким жовтуватим підтоном, який можна використовувати для оформлення стін у кімнатах із природним освітленням.
Серед інших кольорів, які варто розглянути під час ремонту, є:
Теракотовий і глиняний. Такі відтінки додають інтер'єру тепла та добре поєднуються з натуральним деревом, бежевими меблями й текстилем. Їх можна використовувати як для всієї кімнати, так і для однієї акцентної стіни.
Молочний і теплий бежевий. Ці кольори залишаються універсальним рішенням для спалень, віталень і невеликих приміщень. Вони допомагають створити світлий інтер'єр без холодного ефекту, який часто дає сірий.
Димчасто-блакитний. Приглушений синій може стати альтернативою сірому в спальнях і робочих зонах. Він добре виглядає поруч із дерев'яними меблями та світлими декоративними елементами.
Шоколадний і кавовий. Насичені коричневі кольори додають простору глибини. Їх можна використовувати для акцентної стіни або оформлення окремої зони, особливо якщо в кімнаті достатньо природного світла.
Як правильно підібрати колір стін для квартири
Навіть модний відтінок може невдало виглядати в конкретному приміщенні. Тому перед купівлею фарби варто врахувати кілька особливостей житла.
- Площа кімнати. Для невеликих приміщень краще розглядати світлі молочні, бежеві та приглушені зелені відтінки. Темні кольори можна залишити для окремих стін або деталей.
- Освітлення. У кімнатах із вікнами на північ теплі відтінки можуть зробити простір візуально комфортнішим. У сонячних приміщеннях можна експериментувати з холоднішими та насиченішими кольорами.
- Меблі та підлога. Колір стін має поєднуватися з уже наявним оздобленням. Наприклад, оливковий добре виглядає з деревом, а молочний — із натуральним каменем і світлими меблями.
- Призначення кімнати. Для спальні частіше обирають спокійні приглушені кольори, а для вітальні можна використовувати більш виразні відтінки.
Перед повноцінним фарбуванням бажано придбати невеликі зразки фарби та нанести їх на стіну.
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