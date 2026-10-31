Демна Гвасалия в квартире в Милане. Фото: marieclaire.ua

Креативный директор Gucci Демна Гвасалия показал квартиру в Милане, интерьер которой совсем не похож на сдержанные дизайнерские пространства. Здесь есть обои в цветочек, винтажная мебель, зеркала с массивными рамами и необычный обеденный стол, сделанный из обычных деревянных дверей. В оформлении заметны личные воспоминания дизайнера и отсылки к его детству.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Marie Claire.

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Как выглядит квартира Демны Гвасалии

Дизайнер пригласил в свои миланские апартаменты фотографа Юргена Теллера. Квартира стала локацией для новой фотосессии, которая должна войти в 26-й выпуск System Magazine.

В оформлении жилья Демна сделал ставку на эклектику. Вместо минималистичной мебели и нейтральных цветов здесь можно увидеть узорчатые обои, винтажные предметы интерьера, картины советских и европейских художников. Особое внимание привлекают зеркала в массивных рамах с вензелями.

Общая атмосфера напоминает эклектичные постсоветские интерьеры, в которых сочетаются разные стили, эпохи и декоративные элементы. При этом пространство не выглядит хаотичным: за каждой деталью стоит личная история дизайнера.

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Какие детали выделяют интерьер

Одна из самых интересных особенностей квартиры — обеденный стол, сделанный из обычной деревянной двери. Это нестандартное решение превращает бытовой предмет в центральный элемент столовой.

Обеденный стол из старых дверей. Фото: marieclaire.ua

В спальне внимание привлекает покрывало в барочном стиле. А в гостиной рядом с синтезатором размещен состаренный американский флаг. Такие детали придают пространству характер и подчеркивают его непохожесть на типичные дизайнерские интерьеры.

Почему квартира напоминает дизайнеру о детстве

По замыслу Демны, оформление апартаментов связано с его детскими воспоминаниями и домом бабушки. Именно она, по словам дизайнера, обладала особым стилем и существенно повлияла на его увлечение модой.

Это влияние заметно в выборе вещей, которые на первый взгляд могут казаться несовместимыми: декоративные обои, старинная мебель, картины и предметы из разных культурных контекстов. Вместо того чтобы подчинять всё одному стилю, дизайнер объединил их вокруг личной истории.

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