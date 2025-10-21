Когда нельзя ставить забор и за что могут оштрафовать в Украине в 2025 году

Деревянный забор. Фото: Freepik

Установка забора на собственном участке кажется простым делом, но нарушение строительных норм может привести к штрафам, конфликтам с соседями или даже демонтажу конструкции. В Украине правила возведения ограждений регулируются Земельным кодексом Украины (ЗКУ), Государственными строительными нормами (ГСН) и местными актами.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, когда забор ставить нельзя, какие нормы действуют и за что могут оштрафовать.

Когда нельзя ставить забор у границы участка

Прежде чем возводить ограждение, важно проверить законность границ и соблюдение норм добрососедства. Согласно статьям 103 и 106 Земельного кодекса Украины, владельцы должны обеспечить неприкосновенность смежных участков и не создавать препятствий соседям. Это означает, что забор не может закрывать доступ к свету, ограничивать проветривание или выходить за пределы кадастровой линии.

В "Правилах добрососедства" прописано, что любое ограждение должно быть установлено по общей границе, а при отсутствии договоренности — после письменного согласования. Если этого не сделано, сосед может подать иск и через суд требовать демонтаж.

Какие нормы ГСН действуют для установки ограждения

Основные требования определены в ГСН Б.2.2-12:2019 по планированию территорий и ГСН Б.2.2-5:2011 о благоустройстве. Они регулируют, как именно должно выглядеть ограждение и на каком расстоянии его разрешено ставить. В частности:

забор не должен выступать за пределы земельного участка;

расстояние до дороги — не менее 1 метра, если тротуар узкий;

запрещено возводить глухую ограду, если она препятствует естественному освещению;

между жилыми сооружениями и забором должно быть не менее 3 метров;

от красной линии магистральной улицы — не менее 6 метров.

В некоторых общинах действуют дополнительные локальные правила благоустройства, поэтому перед установкой ограждения стоит обратиться в местный совет, чтобы избежать конфликта с регулятором.

Какой должна быть высота забора

Действующие строительные нормы не устанавливают единой максимальной высоты, но есть ориентиры, которыми руководствуются инспекторы. Для ограждений между соседними участками оптимальной считается высота до 2 метров, а со стороны улицы — до 2,5 метра.

Если забор выше и мешает проветриванию или тени от него падают на соседскую территорию, это может стать основанием для жалобы. Такие нарушения противоречат ГСН Б.2.2-12:2019, которые требуют сохранения инсоляции (доступа солнечного света) и естественного воздухообмена.

В каких случаях запрещено устанавливать забор

Есть несколько типичных ситуаций, когда установка забора считается незаконной или требует обязательного согласования:

если забор выходит за пределы кадастрового участка или "занимает" часть соседней территории;

если он препятствует обзору дороги, создавая опасность для движения;

если ограждение установлено на территории общего пользования или охранной зоне коммуникаций;

если оно построено без согласования в спорном районе или без подписанного акта с соседом;

если конструкция является глухой со стороны соседей и не пропускает свет.

Такие случаи трактуются как нарушение земельного законодательства в соответствии со статьями 152 и 211 Земельного кодекса Украины.

За что могут оштрафовать владельцев заборов

Чаще всего штрафы накладывают органы местного самоуправления или Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Проверка может начаться по жалобе соседа или по результатам мониторинга благоустройства.

Размер штрафа зависит от вида нарушения:

до 1 700 грн — за самовольное занятие части чужого участка;

до 2 550 грн — за нарушение норм благоустройства;

до 8 500 грн — если забор установлен в охранной зоне или создает опасность.

"Кроме финансовых санкций, владельца могут обязать демонтировать ограждение или изменить его конструкцию за свой счет. Если же конфликт переходит в судебную плоскость, расходы на демонтаж, экспертизу и судебный сбор могут превысить стоимость самого забора", — отмечают специалисты компании Stryiko.

