Шуляк рассказала, как надо снизить размер налогов при аренде жилья

Председатель профильного комитета ВРУ Елена Шуляк. Фото: Olena Shuliak/Facebook

Рынок аренды жилья в Украине фактически работает в тени, и это признают даже во власти. Причина проста — высокие налоги, которые не стимулируют собственников выходить "в белую". В марте 2026 года тема снова стала актуальной из-за новых заявлений парламентариев. Речь идет не только о налогах, но и о правилах игры для риелторов.

Арендодатели пока платят 23% от дохода — 18% НДФЛ и 5% военного сбора, напомнила в эфире Ранок.LIVE председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Реклама

"Люди на сегодня не готовы платить такие суммы. Пока государство не снизит налоги, оно не должно вмешиваться в рынок аренды", — подчеркнула она.

По ее словам, официальная статистика выглядит нереалистично: только 900 человек на всю Украину задекларировали доход от аренды за год. Это свидетельствует о глубокой тенизации рынка.

Как снизить налоги на аренду жилья

Вместо того, чтобы закручивать гайки и вводить новые штрафы, власти предлагают пойти по пути дестимуляции теневого сектора. Ключевой тезис прост: сделайте налог адекватным, и владельцы сами захотят работать легально, чтобы иметь юридическую защиту.

Шуляк отмечает, что первым шагом должно быть именно снижение налоговой нагрузки, а не усиление контроля. Более того, она является последовательным противником государственного регулирования цен на жилье:

"Как только начинается регулирование, оно точно не приведет к хорошим результатам", — говорит политик.

Фактически предлагается рыночная модель: минимум ограничений, но больше стимулов работать легально.

Что ждет риелторов

Параллельно с налоговыми вопросами в Раде не утихают дискуссии вокруг "закона о риелторах". Многие опасались, что профессию сделают принудительной монополией, но в актуальных наработках акцент другой - качество и ответственность.

Главный страх — "крепостное право" на услуги брокеров — Шуляк опровергает. По ее словам, никто не будет заставлять нанимать специалиста, если вы способны найти квартиру самостоятельно.

"Люди не должны платить за ту услугу, которую они не потребляли. Если человек хочет самостоятельно выбирать жилье, он будет делать это самостоятельно", — отмечает она.

Депутат также уверена, что единственный путь к прозрачности в 2026 году — это превращение государства из контролера в партнера. Снижение налогов может вывести рынок аренды из тени, а новые правила для риелторов — сделать его более прозрачным.

Шуляк также рассказала, что украинцы подали 1 миллион заявок через Дію о поврежденном или разрушенном жилье. Зато до официального Реестра убытков в Гааге дошло лишь 115 тысяч таких заявлений.

"Поэтому надо интенсивнее говорить об этой проблематике, максимально наполнять, формировать такие заявления, собирать информацию", — уверена она.

По мнению Шуляк, репарационные средства не будут оседать в государственных бюджетах или на счетах непонятных международных институтов.

"Я уверена, что будет создан компенсационный фонд, выплаты будут люди получать напрямую, без вмешательства государства и без вмешательства различных международных институтов", — отметила она.

Нардеп призывает немедленно брать инициативу в свои руки: идти в ЦПАУ, загружать доказательства в Дію и юридически закреплять каждый уничтоженный метр. Это единственный легитимный путь заставить российские активы работать на восстановление конкретной семьи или предприятия.

Частые вопросы

Какой штраф за сдачу жилья в аренду без уплаты налогов?

Если игнорировать налоги, можно попасть под статью 212 Уголовного кодекса Украины. За уклонение от выплат государству грозит немалый штраф: от 51 до 85 тысяч гривен. Кроме этого, придется полностью покрыть налоговый долг вместе с начисленной пеней.

Какую площадь может сдавать в аренду один человек?

Один человек может официально сдавать:

земельные участки — совокупно до 0,2 гектара;

жилой фонд (квартиры или дома) — до 400 кв. метров;

нежилые объекты (офисы, склады) — до 900 кв. метров.

Превышение этих лимитов требует изменения статуса налогоплательщика.