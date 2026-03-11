Видео
Україна
Видео

Задержка арендной платы за квартиру — как избежать конфликтов

Задержка арендной платы за квартиру — как избежать конфликтов

Дата публикации 11 марта 2026 14:32
Задержка арендной платы за квартиру — как действовать, чтобы не выселили из жилья
Как спасти арендованное жилье. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине отношения в сфере аренды жилья держатся преимущественно на доверии, однако финансовые недоразумения способны испортить даже надежную коммуникацию. Несвоевременная оплата обычно возникает из-за задержек выплат на работе, технических проблем в банках или непредсказуемых жизненных обстоятельств.

Главное правило — не молчать, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Николая Лозинского. Предупредите владельца о проблеме, уточните точную дату уплаты и кратко объясните обстоятельства.

Договор аренды квартиры

Ваши права и обязанности прописаны в Гражданском кодексе Украины. Согласно статье 815, вы обязаны платить вовремя.

Но есть важный нюанс: статья 825 говорит, что собственник может расторгнуть договор из-за неуплаты только тогда, когда вы задолжали за шесть месяцев (если договор долгосрочный).

Если же у вас контракт до года — достаточно двух пропущенных платежей, чтобы дело пахло выселением.

Варианты для избежания конфликта:

  • предлагайте частями. Оплатите хоть треть суммы, чтобы показать добропорядочность;
  • зафиксируйте договоренность. Переписка в мессенджере станет доказательством в случае конфликта.
  • будьте готовы к пене. Если штраф предусмотрен договором, оплатите его без споров.

Права арендатора и арендодателя

Владелец жилья не имеет права выселить или забрать вещи без судебного решения. Добросовестность и прозрачность важнее любых гривен.

Большинство владельцев пойдут навстречу, если видят надежного партнера, а не проблему, отмечает Лозинский.

Что не стоит делать:

  1. Игнорировать звонки и выключать телефон.
  2. Постоянно обещать "завтра".
  3. Манипулировать сложными жизненными обстоятельствами.

Юрист подчеркивает, что честность и быстрая реакция помогут избежать конфликтов и сохранить доверие.

Что будет с ценами на аренду жилья в 2026 году

Ситуация на рынке будет оставаться динамичной и стабильно активной. Риелтор Марина Куць в комментарии Новини.LIVE отметила, что спрос продолжает опережать предложение, что особенно ощутимо в крупных городах.

"В сегменте аренды наблюдается превышение спроса над предложением во многих регионах, что заставляет потенциальных жильцов буквально соревноваться за свободные квадратные метры", — подчеркнула она.

Нехватка вариантов в студенческих и промышленных центрах только подогревает цены, делая поиск доступного жилья настоящим квестом.

"Арендная плата в 2026 году продолжит расти на 10-20%, однако этот процесс будет происходить несколько спокойнее, чем раньше", — считает Куць.

По ее словам, рынок постепенно адаптируется к новым экономическим реалиям, поэтому резких скачков, кроме сезонных колебаний, ожидать не стоит. Такая тенденция свидетельствует о том, что недвижимость остается одним из самых востребованных активов, несмотря на общую нестабильность.

Как сообщалось, несмотря на постоянный спрос и подорожание квадратных метров, украинский рынок аренды жилья до сих пор остается преимущественно нелегальным из-за нежелания владельцев платить высокие налоги. Для исправления ситуации в Раде планируют существенно снизить налоговую ставку, надеясь таким образом наконец детенизировать этот сектор.

Также многие уверены, что однокомнатная квартира возле метро — это гарантированный успех благодаря низкой цене и постоянному спросу. Однако на практике такой "идеальный" вариант часто скрывает подводные камни, которые выплывают только после длительного опыта аренды. Настоящая рентабельность объекта становится понятной только тогда, когда владелец сталкивается с реальными затратами на эксплуатацию и амортизацию.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
