Шуляк розповіла, як треба знизити розмір податків при оренді житла

Голова профільного комітету ВРУ Олена Шуляк. Фото: Olena Shuliak/Facebook

Ринок оренди житла в Україні фактично працює в тіні, і це визнають навіть у владі. Причина проста — високі податки, які не стимулюють власників виходити "в білу". У березні 2026 року тема знову стала актуальною через нові заяви парламентарів. Йдеться не лише про податки, а й про правила гри для рієлторів.

Орендодавці поки сплачують 23% від доходу — 18% ПДФО та 5% військового збору, нагадала в ефірі Ранок.LIVE голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Люди на сьогодні не готові сплачувати такі суми. Поки держава не знизить податки, вона не повинна втручатися в ринок оренди", — наголосила вона.

За її словами, офіційна статистика виглядає нереалістично: лише 900 людей на всю Україну задекларували дохід від оренди за рік. Це свідчить про глибоку тінізацію ринку.

Як знизити податки на оренду житла

Замість того, щоб закручувати гайки та вводити нові штрафи, владі пропонують піти шляхом дестимуляції тіньового сектору. Ключова теза проста: зробіть податок адекватним, і власники самі захочуть працювати легально, щоб мати юридичний захист.

Шуляк наголошує, що першим кроком має бути саме зниження податкового навантаження, а не посилення контролю. Більш того, вона є послідовним противником державного регулювання цін на житло:

"Як тільки починається регулювання, воно точно не приведе до гарних результатів", — каже політикиня.

Фактично пропонується ринкова модель: мінімум обмежень, але більше стимулів працювати легально.

Що чекає на рієлторів

Паралельно з податковими питаннями у Раді не вщухають дискусії навколо "закону про рієлторів". Багато хто побоювався, що професію зроблять примусовою монополією, але в актуальних напрацюваннях акцент інший — якість та відповідальність.

Головний страх — "кріпосне право" на послуги брокерів — Шуляк спростовує. За її словами, ніхто не змушуватиме наймати фахівця, якщо ви спроможні знайти квартиру самостійно.

"Люди не повинні сплачувати за ту послугу, яку вони не споживали. Якщо людина хоче самостійно обирати житло, вона буде робити це самостійно", — наголошує вона.

Депутатка також впевнена, що єдиний шлях до прозорості у 2026 році — це перетворення держави з контролера на партнера. Зниження податків може вивести ринок оренди з тіні, а нові правила для рієлторів — зробити його більш прозорим.

Шуляк також розповіла, що українці подали 1 мільйон заявок через Дію про пошкоджене чи зруйноване житло. Натомість до офіційного Реєстру збитків у Гаазі дійшло лише 115 тисяч таких заяв.

"Тому треба інтенсивніше говорити про цю проблематику, максимально наповнювати, формувати такі заяви, збирати інформацію", — впевнена вона.

На думку Шуляк, репараційні кошти не осідатимуть у державних бюджетах чи на рахунках незрозумілих міжнародних інституцій.

"Я впевнена, що буде створений компенсаційний фонд, виплати будуть люди отримувати напряму, без втручання держави й без втручання різних міжнародних інституцій", — зазначила вона.

Нардепка закликає негайно брати ініціативу у власні руки: йти до ЦНАПів, завантажувати докази в Дію та юридично закріплювати кожен знищений метр. Це єдиний легітимний шлях змусити російські активи працювати на відновлення конкретної родини чи підприємства.

Часті питання

Який штраф за здачу житла в оренду без сплати податків?

Якщо ігнорувати податки, можна потрапити під статтю 212 Кримінального кодексу України. За ухилення від виплат державі загрожує чималий штраф: від 51 до 85 тисяч гривень. Окрім цього, доведеться повністю покрити податковий борг разом із нарахованою пенею.

Яку площу може здавати в оренду одна людина?

Одна людина може офіційно здавати:

земельні ділянки — сукупно до 0,2 гектара;

житловий фонд (квартири чи будинки) — до 400 кв. метрів;

нежитлові об’єкти (офіси, склади) — до 900 кв. метрів.

Перевищення цих лімітів вимагає зміни статусу платника податків.

