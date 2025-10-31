Что будет с рынком недвижимости после войны и какие квартиры остаются без покупателей

Дома в Киеве. Фото: Pexels

В Украине рынок недвижимости за последние годы пережил масштабные изменения. Полномасштабная война повлияла на спрос, цены, инвестиционную привлекательность и даже представление украинцев о "комфортном жилье". Часть рынка замерла, другая — перестраивается под новые реалии.

Новини.LIVE выясняли, как будет расти спрос на жилье после завершения боевых действий и будут ли существенно отличаться от довоенных трендов направления этого роста.

Какую недвижимость будут покупать после войны

После завершения боевых действий спрос на жилье в Украине резко возрастет. Это будет не только реакция на восстановление экономики, но и результат возвращения украинцев из-за границы, рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць. В то же время, по ее словам, новый рынок уже не будет похожим на довоенный: послевоенный спрос будет формироваться под влиянием трех главных факторов:

безопасности;

энергоэффективности;

качества инфраструктуры.

1. Безопасные регионы и города с новой застройкой

Эксперт отметила, что украинцы все чаще рассматривают покупку жилья не только как инвестицию, а как способ обеспечить стабильность и безопасность семьи.

"Именно поэтому спрос после войны, по оценкам многих моих коллег, будет самым высоким в центральных и западных областях, а позже — также в отстроенных районах крупных городов, где государство или международные фонды будут гарантировать безопасную инфраструктуру", — добавила она.

2. Новостройки с укрытиями и автономностью

По словам риелтора, среди ключевых критериев выбора жилья теперь — наличие укрытия, генератора, системы автономного отопления и возможность энергонезависимости.

"Кроме относительной безопасности района покупатели также интересуются тем, есть ли в доме укрытие, наличием генераторов для обеспечения работы лифтов при отключении электроэнергии и другими вопросами, которые до войны не были актуальными. Если семьи с детьми, то один из первых вопросов — есть ли укрытия в школах и садиках, расположенных возле жилья", — отметила Марина Куць.

Она добавила, что сейчас жилые кварталы, которые строятся несмотря на войну, учитывают новые реалии. Поэтому еще на уровне проектов там заложены не только укрытия, но и возможность установки систем альтернативной энергетики.

3. Малоэтажные дома и жилье в пригородах

Тенденция к "выезду за город", по словам риелтора, усилилась с началом войны.

"Многие украинцы переосмыслили комфорт. Теперь его связывают с собственным участком, автономным отоплением и удаленностью от плотной застройки. Поэтому спрос на таунхаусы, дуплексы и коттеджи в пригородах крупных городов и в относительно безопасных регионах Киева, Львова, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя будет только расти", — подчеркнула она.

4. Жилье эконом-класса для переселенцев

Эксперт отметила, что и во время войны, и после завершения боевых действий продолжит быть актуальным вопрос восстановления жилья для людей, которые потеряли дома.

"Прогнозирую, что будет настоящий бум государственных или партнерских программ по строительству доступного жилья, в частности модульных или малоэтажных домов. Именно этот сегмент может стать одним из самых динамичных на рынке недвижимости", — отметила Марина Куць.

5. Коммерческая недвижимость

Кроме жилой, по словам риелтора, также будет расти спрос и на коммерческую недвижимость: офисы, склады, производственные площади. Поэтому эксперт прогнозирует, что восстановление малого и среднего бизнеса после окончания войны создаст запрос на новые коммерческие пространства в безопасных регионах и вблизи транспортных хабов.

Какие квартиры сегодня продаются хуже всего

Спрос на жилье, по словам эксперта, сейчас очень неравномерный. Есть сегменты, которые практически не двигаются, даже несмотря на снижение цен.

1. Старые панельные дома без ремонта

"Квартиры в старых "панельках" 70-80-х годов, без ремонта или утепления, остаются одними из наименее привлекательных. Потенциальные покупатели понимают, что такие дома часто не соответствуют современным требованиям безопасности и энергоэффективности", — рассказала Марина Куць.

2. Жилье в прифронтовых и поврежденных регионах

В городах, подвергшихся значительным разрушениям или находящихся вблизи зоны боевых действий, по словам эксперта, квартиры практически не продаются. Даже при существенных скидках покупатели не готовы рисковать, поэтому рынок там практически заморожен.

3. Апартаменты бизнес- и премиум-класса в крупных городах

"Этот сегмент оставался стабильным до 2022 года. Сейчас же интерес к дорогому жилью существенно упал. С одной стороны те, кто могли себе позволить такое жилье уже несколько лет или живут за границей, или делают выбор в пользу коттеджей за пределами крупных городов. Кроме того, "видовые квартиры" на последних этажах в условиях регулярных обстрелов, отсутствия электроэнергии и отопления не являются привлекательными для потенциальных покупателей", — добавила риелтор.

4. Квартиры без возможности автономного проживания

Жилье, которое полностью зависит от централизованных систем отопления, электроснабжения или воды, по словам эксперта, сейчас теряет привлекательность. Покупатели ищут варианты, где можно установить генератор, твердотопливный котел или хотя бы автономный бойлер.

5. Объекты с юридическими или документальными рисками

"Покупатели сейчас стали более осторожными: даже незначительные сомнения относительно документов, права собственности или истории застройщика фактически останавливают продажу. Люди в условиях войны начали очень ценить свои средства", — рассказала Марина Куць.

В то же время застройщики адаптировались к новым условиям и создали собственную финансовую систему. Поэтому теперь рассрочка — главный инструмент привлечения покупателей. Важно учесть, что после продажи недвижимости стороны самостоятельно согласовывают, когда именно состоится передача жилья, ключей и документов.