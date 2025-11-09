Разрешено ли самовольное остекление балкона в Украине — нормы в 2025 году

Застекленный балкон. Фото: olx

Желание сделать балкон уютным и защищенным от дождя или пыли вполне понятно. Но прежде чем браться за работу, стоит выяснить, разрешено ли самовольное остекление балкона в Украине в 2025 году. Вопрос до сих пор вызывает споры, ведь грань между "косметическим ремонтом" и "самовольным строительством" здесь очень тонкая.

Согласно Постановлению Кабинета министров №406 от 07.06.2017, получение разрешения не требуется только тогда, когда работы не влияют на несущие конструкции, инженерные системы и не меняют фасад. Однако остекление почти всегда считается изменением архитектурного облика.

В большинстве городов местные власти трактуют такие действия как вмешательство в общую собственность совладельцев многоквартирного дома. Именно поэтому установка рам, профилей или вынос балкона даже на несколько сантиметров может потребовать согласования с объединением совладельцев многоквартирного дома или органом архитектурно-строительного контроля.

Какие нормы ГСН регулируют остекление балконов

Главным документом, который определяет правила проектирования жилых домов, являются Государственные строительные нормы В.2.2-15-2005 "Здания и сооружения. Жилые дома". Изменения, внесенные после 2018 года, позволяют предусматривать остекление в проектах новостроек или при реконструкции.

"Однако это касается новых строек, а не уже возведенных домов. Для старого жилого фонда любое остекление считается изменением фасада. А если дом имеет статус памятника архитектуры, то без согласования с органом охраны культурного наследия работы строго запрещены", — отмечают эксперты компании Spez.

Дополнительно ГСН В.1.1-7-2016 запрещает остеклять балконы, являющиеся частью путей эвакуации или выходов к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1 — это требование пожарной безопасности.

Какой штраф за самовольное остекление балкона

Ответственность предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Статья 150 КУоАП — нарушение правил пользования жилыми домами. Штраф: от 17 до 51 грн для граждан и до 119 грн для должностных лиц.

Если же изменения квалифицируются как самовольное строительство, действуют положения Закона "Об архитектурной деятельности", и штраф может достигать десятков тысяч гривен.

В худшем случае Государственная инспекция архитектуры и градостроительства или суд может обязать владельца демонтировать конструкцию за свой счет.

Как узаконить остекление балкона

Чтобы избежать юридических проблем, стоит пройти официальную процедуру. Она предусматривает:

Согласие совладельцев дома или ОСМД. Разработку проектной документации. Подачу уведомления в ГИАМ. Введение изменений в эксплуатацию.

Если остекление уже сделано, но не вызвало существенных изменений фасада, его можно узаконить постфактум через механизм принятия в эксплуатацию самовольно построенных объектов. При условии соответствия ГСН владелец платит штраф и вносит изменения в техпаспорт.

Когда остекление балкона не создаст проблем

Легальное остекление возможно, если:

не меняется архитектурный облик дома;

конструкция не выходит за пределы плиты более чем на 30 см;

соблюдены нормы естественного освещения и вентиляции;

получено письменное согласие совладельцев.

Такие правила позволяют сделать балкон комфортным, но без риска получить предписание на демонтаж.

