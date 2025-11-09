Чи дозволено самовільне скління балкона в Україні — норми у 2025 році

Засклений балкон. Фото: olx

Бажання зробити балкон затишним і захищеним від дощу або пилу цілком зрозуміле. Але перш ніж братися за роботу, варто з’ясувати, чи дозволено самовільне скління балкона в Україні у 2025 році. Питання досі викликає суперечки, адже межа між "косметичним ремонтом" і "самочинним будівництвом" тут дуже тонка.

Згідно з Постановою Кабінету міністрів №406 від 07.06.2017, отримання дозволу не потрібне лише тоді, коли роботи не впливають на опорні конструкції, інженерні системи та не змінюють фасад. Проте скління майже завжди вважається зміною архітектурного вигляду.

У більшості міст місцева влада трактує такі дії як втручання у спільну власність співвласників багатоквартирного будинку. Саме тому встановлення рам, профілів чи винесення балкона навіть на кілька сантиметрів може потребувати погодження з об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку або органом архітектурно-будівельного контролю.

Які норми ДБН регулюють скління балконів

Головним документом, який визначає правила проєктування житлових будинків, є Державні будівельні норми В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки". Зміни, внесені після 2018 року, дозволяють передбачати скління у проєктах новобудов або під час реконструкцій.

"Проте це стосується нових будівництв, а не вже зведених будинків. Для старого житлового фонду будь-яке скління вважається зміною фасаду. А якщо будинок має статус пам’ятки архітектури, то без погодження з органом охорони культурної спадщини роботи суворо заборонені", — наголошують експерти компанії Spez.

Додатково ДБН В.1.1-7-2016 забороняє склити балкони, що є частиною шляхів евакуації або виходів до незадимлюваних сходових кліток типу Н1 — це вимога пожежної безпеки.

Який штраф за самовільне скління балкона

Відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Стаття 150 КУпАП — порушення правил користування жилими будинками. Штраф: від 17 до 51 грн для громадян і до 119 грн для посадових осіб.

Якщо ж зміни кваліфікуються як самочинне будівництво, діють положення Закону "Про архітектурну діяльність", і штраф може сягати десятків тисяч гривень.

У найгіршому випадку Державна інспекція архітектури та містобудування або суд може зобов’язати власника демонтувати конструкцію власним коштом.

Як узаконити скління балкона

Щоб уникнути юридичних проблем, варто пройти офіційну процедуру. Вона передбачає:

Згоду співвласників будинку або ОСББ. Розроблення проєктної документації. Подання повідомлення до ДІАМ. Введення змін в експлуатацію.

Якщо скління вже зроблено, але не викликало суттєвих змін фасаду, його можна узаконити постфактум через механізм прийняття в експлуатацію самочинно збудованих об’єктів. За умови відповідності ДБН власник сплачує штраф і вносить зміни до техпаспорта.

Коли скління балкона не створить проблем

Легальне скління можливе, якщо:

не змінюється архітектурний вигляд будинку;

конструкція не виходить за межі плити більше ніж на 30 см;

дотримані норми природного освітлення і вентиляції;

отримано письмову згоду співвласників.

Такі правила дозволяють зробити балкон комфортним, але без ризику отримати припис на демонтаж.

