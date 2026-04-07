Стоимость домов в Киеве резко изменилась: какие суммы называют продавцы

Фото: Новини.LIVE

Рынок частных домов в Киеве весной 2026 года демонстрирует противоречивую картину. Стоимость объектов в разных районах отличается настолько существенно, что покупателям приходится пересматривать свои стратегии.

Средняя разница в стоимости домов между районами столицы составляет почти миллион долларов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные платформы ЛУН.

Где в Киеве самые дорогие и самые дешевые дома

Самым дорогим направлением традиционно остается Печерск. Средняя цена частного дома здесь достигает около 1,1 млн долларов. В то же время покупатели часто получают не новое жилье, а старые дома, которые требуют серьезных инвестиций в ремонт или реконструкцию.

Совсем другая ситуация на левом берегу. В Днепровском районе средняя стоимость составляет примерно 155 тысяч долларов. При этом за эти деньги реально найти современный дом с ремонтом и подключенными коммуникациями.

Разница между домами в Киеве. Графика: ЛУН

Средние цены на дома в других районах столицы установились на таком уровне:

Шевченковский — 450 000 долл;

Голосеевский — 410 000 долл;

Оболонский — 383 000 долл;

Подольский — 275 500 долл;

Святошинский — 210 000 долл;

Дарницкий — 174 000 долл;

Деснянский — 161 000 долл.

Цены на дома в Киеве. Графика: ЛУН



Как изменились цены на дома в Киеве

Если рассматривать длительную перспективу, то за последний год частные дома в черте города подорожали на 7,5%.

Однако краткосрочный тренд указывает на охлаждение рынка. Только за последний месяц средняя цена предложения снизилась на 2,27%.

Динамика цены на дома в Киеве. Графика: ЛУН

Что еще стоит знать украинцам

В 2026 году украинский рынок недвижимости демонстрирует стремительную трансформацию, заставляя инвесторов окончательно отказаться от устаревших стратегий в пользу ликвидности. Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE рассказала, что покупатель ищет не просто квадратные метры, а многофункциональные пространства, способные быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

Поэтому сейчас возможности для вложений вышли далеко за пределы привычного жилого сектора.

"На самом деле, у нас есть немалый выбор, куда инвестировать. Это не только жилая недвижимость", — отмечает эксперт, акцентируя на важности арендного потенциала.

Она советует обращать внимание на нишевые форматы, поскольку, по ее словам, "выбор сегодня значительно шире, чем кажется на первый взгляд".

Такие альтернативные объекты демонстрируют значительно более высокую скорость окупаемости и более стабильную прибыль по сравнению с классическими квартирами.

Как сообщали Новини.LIVE, несмотря на привычное мнение о дешевизне загородного жилья по сравнению со столичным, некоторые лоты под Киевом поражают своей стоимостью. Ярким примером стал особняк в Ворзеле, который оценили в 15 млн долларов. Такая цена в сотни раз превышает средние показатели по области, что делает этот объект настоящим исключением для рынка недвижимости.

Также Новини.LIVE рассказывали, что покупка собственного дома через єОселю существенно отличается от приобретения квартиры, где все процессы уже давно налажены. В этом случае банк становится максимально придирчивым, ведь под тщательную проверку попадает не только техническое состояние самого сооружения, но и каждая деталь в документах на земельный участок.