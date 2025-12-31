Аренда земли — что меняются в договоре с приходом нового владельца

Мужчина с документами. Фото: Freepik

Продажа земельного участка или его получение по наследству часто вызывает ожидание быстрых изменений. Многие новые владельцы рассчитывают, что вместе с правом собственности они автоматически получают возможность прекратить аренду.

Однако земельное законодательство будет работать иначе, а основной акцент сделан на стабильность арендных отношений.

Реклама

Читайте также:

Так, Закон Украины "Об аренде земли" четко устанавливает правило: переход права собственности не влияет на действие договора аренды. Все условия, сроки и размер арендной платы будут сохраняться в том виде, в котором они были согласованы ранее.

Новый владелец автоматически становится арендодателем и перебирает на себя все права и обязанности предшественника, если договор не содержит других положений.

На что обратить внимание новому владельцу земли

Не спешите спорить с фермером, сначала внимательно перечитайте сам контракт, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Ищите такие "крючки":

Пункт о смене собственника. Иногда (хоть и редко) в договорах прописывают, что переход права собственности дает право на расторжение. Если такого пункта нет - действует общее правило "аренда продолжается". Сроки. Проверьте, не заканчивается ли договор в ближайшее время. Уведомление. Это критический момент. Вы как новый собственник обязаны в течение месяца официально уведомить арендатора об изменениях. Отправьте заказное письмо с копиями документов о праве собственности и своими реквизитами.

Пока вы официально не сказали арендатору, он имеет полное право платить деньги старому владельцу. И закон будет на его стороне — такая оплата будет считаться надлежащей.

Нужно ли заключать новый договор аренды

Закон не заставляет вас подписывать новый документ "с нуля". Старый договор остается в силе.

Однако, чтобы в будущем не было путаницы в банках или налоговой, лучше заключить короткое дополнительное соглашение, где просто зафиксировать ваши данные и новые реквизиты для выплат.

Можно ли прекратить аренду по инициативе собственника

Желание самостоятельно пользоваться землей не является основанием для одностороннего расторжения договора.

Одностороннее расторжение договора возможно лишь, если арендатор грубо нарушает условия (например, хронически не платит или портит землю). Или такая возможность прямо прописана в самом договоре.

Во всех остальных ситуациях придется ждать завершения срока аренды или договариваться с арендатором "по-человечески" о расторжении по соглашению сторон.

Ранее мы рассказывали, имеют ли семьи с детьми какие-то льготы на уплату земельного налога. А также, какие риски могут существовать в договоре аренды земли.