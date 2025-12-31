Оренда землі — що змінюються в договорі з приходом нового власника

Чоловік з документами. Фото: Freepik

Продаж земельної ділянки або її отримання у спадок часто викликає очікування швидких змін. Багато нових власників розраховують, що разом із правом власності вони автоматично отримують можливість припинити оренду.

Однак земельне законодавство працюватиме інакше, а основний акцент зроблений на стабільність орендних відносин.

Так, Закон України "Про оренду землі" чітко встановлює правило: перехід права власності не впливає на чинність договору оренди. Усі умови, строки та розмір орендної плати зберігатимуться в тому вигляді, в якому вони були погоджені раніше.

Новий власник автоматично стає орендодавцем і перебирає на себе всі права та обов’язки попередника, якщо договір не містить інших положень.

На що звернути увагу новому власнику землі

Не поспішайте сперечатися з фермером, спочатку уважно перечитайте сам контракт, зазначають у юридичный компаныъ "Земельний фонд України". Шукайте такі "гачки":

Пункт про зміну власника. Іноді (хоч і рідко) у договорах прописують, що перехід права власності дає право на розірвання. Якщо такого пункту немає — діє загальне правило "оренда триває". Строки. Перевірте, чи не закінчується договір найближчим часом. Повідомлення. Це критичний момент. Ви як новий власник зобов’язані протягом місяця офіційно повідомити орендаря про зміни. Надішліть рекомендований лист із копіями документів про право власності та своїми реквізитами.

Поки ви офіційно не "маякнули" орендарю, він має повне право платити гроші старому власнику. І закон буде на його боці — така оплата вважатиметься належною.

Чи потрібно укладати новий договір оренди

Закон не змушує вас підписувати новий документ "з нуля". Старий договір залишається в силі.

Проте, щоб у майбутньому не було плутанини в банках чи податковій, краще укласти коротку додаткову угоду, де просто зафіксувати ваші дані та нові реквізити для виплат.

Чи можна припинити оренду за ініціативою власника

Бажання самостійно користуватися землею не є підставою для одностороннього розірвання договору.

Одностороннє розірвання договору можливе лише, якщо орендар грубо порушує умови (наприклад, хронічно не платить або псує землю). Або така можливість прямо прописана в самому договорі.

В усіх інших ситуаціях доведеться чекати завершення строку оренди або домовлятися з орендарем "по-людськи" про розірвання за згодою сторін.

В усіх інших ситуаціях доведеться чекати завершення строку оренди або домовлятися з орендарем "по-людськи" про розірвання за згодою сторін.