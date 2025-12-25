Аренда земли — о каких факторах риска стоит знать в договоре

Женщина и мужчина с документами. Фото: Freepik

В Украине аренда земли почти всегда заключается на годы, а иногда и на полжизни. Именно поэтому этот договор следует читать не в спешке, а с холодной головой.

Формулировки, которые сегодня кажутся формальностью, в будущем могут лишить владельца контроля над участком или дохода от него, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Условия расторжения договора аренды земли

Один из самых опасных моментов — нечеткие или односторонние условия расторжения. Если договор позволяет арендатору отказаться от аренды в любой момент, но не дает аналогичного права собственнику, баланс нарушается.

Важно, чтобы в тексте было прямо указано:

сроки и способ уведомления о расторжении;

основания для досрочного прекращения;

ответственность за неуплату арендной платы.

Без этого владелец рискует остаться заложником договора, отмечают юристы.

Автоматическое продление договора аренды земли

Автоматическая пролонгация выглядит удобно, но на практике работает против арендодателя. Достаточно пропустить дату завершения срока — и договор снова действует на тех же условиях.

Более безопасным решением является преимущественное право на заключение нового договора. Оно оставляет собственнику возможность пересмотреть условия или отказаться от аренды.

Размер арендной платы за землю

Фиксированная сумма без индексации быстро обесценивается. Инфляция и рост нормативной денежной оценки делают такую плату формальностью.

В договоре должно быть предусмотрено:

индексация арендной платы;

привязку к НДО;

механизм пересмотра суммы.

Изменение целевого назначения земли

Право на застройку или изменение целевого назначения — серьезный риск. После возведения капитального сооружения арендатор получает дополнительные рычаги влияния на собственника земли.

Переход договора аренды земли по наследству

Если договор прямо предусматривает его действие после смерти собственника, наследники автоматически становятся стороной аренды. Это ограничивает их право изменить условия или вернуть участок.

