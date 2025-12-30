Земельный налог — какие льготы имеют семьи с детьми в Украине

Многодетная семья. Фото: Freepik

Вопрос уплаты земельного налога для многодетных семей до сих пор остается актуальным. Особенно часто возникают сомнения относительно того, кто именно из супругов может воспользоваться налоговой льготой, если земля оформлена на одного или на обоих родителей.

В Главном управлении ГНС в Запорожской области объяснили, кто из супругов в многодетной семье имеет право на льготы по уплате земельного налога.

Льгота на земельный налог для многодетных родителей

Владельцами земельных участков в Украине признаются физические и юридические лица. Именно статус собственника является ключевым для применения любых налоговых послаблений, в том числе и для семей с детьми.

Налоговый кодекс Украины освобождает от уплаты земельного налога физических лиц, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет. Такая льгота предоставляется независимо от семейного положения, но только при условии, что лицо является собственником земельного участка.

Льгота применяется не ко всей земле без ограничений, а в пределах установленных норм в зависимости от вида использования участка. Это означает, отмечают в ГНС, что государство освобождает от налога только определенную площадь.

Кто из супругов имеет право на льготу

Если супруги воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, право на льготу имеет каждый из родителей отдельно. Но только в отношении тех земельных участков, которые принадлежат ему на праве частной собственности.

Важно учесть следующие правила:

льгота предоставляется каждому из родителей отдельно, а не семье в целом;

учитывается только земля, оформленная на конкретное лицо;

площадь участка не может превышать предельные нормы.

Несколько участков одного вида использования

Если в собственности одного из родителей есть несколько земельных участков одного вида использования и их общая площадь превышает разрешенную норму, необходимо выбрать, к каким именно участкам будет применена льгота. Для этого подается письменное заявление в налоговый орган до 1 мая текущего года.

Льгота начинает действовать с того налогового периода, в котором подано заявление. Если обращение подано позже, освобождение от налога применяется уже со следующего года.

