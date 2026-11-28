Люди в горах. Фото: УНИАН

Украинцы могут приобрести собственный земельный участок в Карпатах, не тратя десятки тысяч долларов. В Закарпатье продают землю недалеко от термальных бассейнов и туристических курортов, причем цены начинаются примерно от 9 тысяч долларов. При этом стоимость зависит от площади и возможности застройки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на объявление DIM.RIA.

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Где в Карпатах продают землю за 9 тысяч долларов

Речь идет о селе Велятино Хустского района Закарпатской области. Населенный пункт известен термальными водами и туристической инфраструктурой, поэтому местность может заинтересовать тех, кто ищет землю для собственного дома или дачного коттеджа.

По данным DIM.RIA, один из участков на улице Мира площадью 10,42 сотки выставлен на продажу за 9 099 долларов. Это примерно 873 доллара за сотку.

В объявлении указано, что рядом расположен курортный комплекс, а неподалеку работают термальные бассейны. Также в населенном пункте есть магазины, аптека, почта и другие объекты инфраструктуры.

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Однако есть важный нюанс: целевое назначение этой земли — для ведения личного крестьянского хозяйства. Продавец указывает на возможность изменения назначения, но покупателю необходимо отдельно проверить, можно ли осуществить такое изменение и позволит ли оно построить жилой дом.

Почему за землю в одном селе просят почти 20 тысяч долларов

Другое предложение в Велятино стоит значительно дороже. На DIM.RIA продают участок площадью 8,55 соток за 19 500 долларов. Стоимость одной сотки составляет примерно 2 281 доллар.

В отличие от более дешевого варианта, эта земля имеет целевое назначение для строительства жилого дома. Продавец также указывает на наличие фундамента, ровный рельеф и асфальтированный подъезд.

Газ и электроэнергия проходят по улице, а неподалеку расположен комплекс "Теплые воды".

Таким образом, разница между двумя предложениями составляет более 10 тысяч долларов. При этом покупатели получают разные возможности использования земли: один участок имеет сельскохозяйственное назначение, другой предполагает жилую застройку и уже имеет фундамент.

Что влияет на стоимость земли в Карпатах

Даже в пределах одного населенного пункта цена земельных участков может существенно различаться. На нее влияют несколько основных факторов:

Целевое назначение . Участок под жилищную застройку и земля для сельскохозяйственного использования имеют разные возможности.

. Участок под жилищную застройку и земля для сельскохозяйственного использования имеют разные возможности. Коммуникации . Наличие газа, воды и электроэнергии поблизости или непосредственно на территории влияет на будущие расходы владельца.

. Наличие газа, воды и электроэнергии поблизости или непосредственно на территории влияет на будущие расходы владельца. Подъезд . Асфальтированная дорога и доступность участка в течение года повышают его практическую ценность.

. Асфальтированная дорога и доступность участка в течение года повышают его практическую ценность. Расположение . Близость к термальным бассейнам, курортам и туристическим маршрутам может сделать землю более привлекательной для покупателей.

. Близость к термальным бассейнам, курортам и туристическим маршрутам может сделать землю более привлекательной для покупателей. Готовность к строительству. Наличие фундамента может сэкономить время, но его состояние и пригодность для будущего дома необходимо проверять отдельно.

Можно ли зарабатывать на земельных участках возле термальных курортов

Участки в Велятино могут заинтересовать не только тех, кто планирует строить собственный дом. Благодаря туристической привлекательности местности покупатели также могут рассматривать возможность обустройства коттеджей или небольших домов для посуточной аренды.

Однако сама по себе близость к термальным бассейнам не гарантирует прибыли. Перед приобретением земли для такого проекта необходимо оценить расходы на строительство, обустройство, содержание недвижимости и спрос на отдых в разные сезоны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить земельный участок в наследство или в подарок без уплаты налогов. При этом льгота зависит от степени родства между сторонами, а в остальных случаях придется уплатить налоги и военный сбор. Сумма платежей определяется с учетом стоимости земли и налогового статуса участников сделки.

Также мы писали, что при покупке дома украинцы могут столкнуться с проблемами из-за неоформленного земельного участка. Важно проверить, кому принадлежит земля, есть ли у нее кадастровый номер и какое целевое назначение указано в документах. Без надлежащего оформления покупатель рискует получить недвижимость, но не стать полноценным владельцем земли под ней.