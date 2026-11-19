Мужчина в огороде возле частного дома. Фото: УНИАН

Покупка частного дома не всегда означает, что вместе с ним новый владелец получает землю в собственность. Если участок не приватизирован, после заключения сделки придется выяснить, кому он принадлежит и на каких условиях им можно пользоваться. Закон также устанавливает срок для подачи заявления об оформлении такой земли, который покупателям важно не пропустить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на риелтора Антона Антоненко.

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Можно ли купить дом без приватизированного земельного участка

Отсутствие частной собственности на земельный участок под домом само по себе не означает, что недвижимость нельзя продать. Однако перед заключением договора необходимо выяснить правовой статус земли, её владельца и наличие документов, подтверждающих право пользования.

Согласно статье 120 Земельного кодекса Украины, если человек приобретает право собственности на жилой дом, расположенный на земельном участке, к нему переходят права на эту землю, которыми обладал предыдущий владелец. То есть покупатель может получить право пользования участком на тех же условиях, на которых им пользовался продавец.

В то же время это не означает, что земля автоматически становится частной собственностью нового владельца. Если участок принадлежит общине или государству, для оформления права собственности необходимо пройти соответствующую процедуру.

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Сколько времени дается на оформление земли после покупки

Особое внимание покупателям следует обратить на часть 11 статьи 120 Земельного кодекса. Если дом расположен на земле государственной или коммунальной собственности, которая не находится в пользовании, новый собственник обязан в течение 30 дней после государственной регистрации права собственности на недвижимость обратиться в соответствующий орган с заявлением о передаче участка в собственность или пользование.

Это важный момент, ведь после приобретения недвижимости не стоит откладывать вопрос оформления земли на неопределенный срок.

В то же время закон предусматривает защиту для покупателей, которые не успели обратиться в установленный срок. Именно пропуск этих 30 дней не может служить основанием для отказа в передаче земельного участка новому владельцу дома.

Можно ли приватизировать землю под домом во время войны

Военное положение не означает полного запрета на приватизацию всех земельных участков. Общее ограничение на безвозмездную передачу государственной и коммунальной земли в частную собственность имеет исключения.

В частности, запрет не распространяется на передачу земельных участков в собственность гражданам, являющимся собственниками расположенных на них объектов недвижимости. То есть человек, законно приобретший дом, может претендовать на оформление земли под ним даже во время военного положения.

Однако важно учитывать целевое назначение участка и его правовой статус. Сам факт того, что возле дома есть огород или приусадебная территория, не означает, что всю эту землю можно автоматически приватизировать.

Сколько земли можно получить в собственность

Статья 121 Земельного кодекса определяет предельные нормы безвозмездной передачи земельных участков гражданам для строительства и обслуживания жилого дома. Их размер зависит от типа населенного пункта:

в городе — до 10 соток;

в поселке — до 15 соток;

в селе — до 25 соток.

Эти нормы касаются именно участков для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений. Для других видов использования земли закон предусматривает отдельные размеры.

Поэтому покупателям не стоит ориентироваться только на площадь территории, которой фактически пользовался предыдущий владелец. Необходимо проверить целевое назначение, документы и возможность оформления конкретного участка.

Что проверить перед покупкой дома

Чтобы после заключения сделки не столкнуться с проблемами, связанными с землей, будущему владельцу стоит заранее проверить несколько моментов:

кому принадлежит земельный участок — общине, государству или частному лицу;

имеет ли она кадастровый номер;

оформлено ли право собственности или пользования;

какое целевое назначение указано в документах;

соответствуют ли фактические границы территории данным земельного кадастра.

Особенно внимательно следует проверять ситуации, когда продавец пользуется землей много лет, но не имеет документов, подтверждающих его права.

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