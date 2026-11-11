Девочка поливает огород на земельном участке. Фото: УНИАН

Получить земельный участок в наследство или в дар можно без уплаты налогов, но такая льгота распространяется не на всех. В 2026 году близкие родственники освобождаются от уплаты налога, тогда как в других случаях придется отдать государству 10% или 23% от стоимости имущества. Важно также правильно определить стоимость земли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Кто может получить землю без налогов в 2026 году

В Украине наследство и подарки от членов семьи первой и второй степени родства облагаются налогом по нулевой ставке. Это означает, что получателю не нужно платить НДФЛ и военный сбор.

К первой степени родства относятся:

родители;

муж или жена;

дети, в том числе усыновленные.

Ко второй степени родства относятся:

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родные братья и сестры;

бабушки и дедушки;

внуки.

Таким образом, если человек получает земельный участок от кого-либо из этих родственников, налог на доход не начисляется. В то же время для применения льготы важно учитывать налоговое резидентство сторон.

Сколько придется заплатить за землю, полученную от других лиц

Если земельный участок дарит или оставляет в наследство дальний родственник, друг или знакомый, для получателя-резидента Украины действует ставка 5% налога на доходы физических лиц. Дополнительно необходимо уплатить 5% военного сбора.

Общая налоговая нагрузка составляет 10% от стоимости земельного участка.

Если же в наследовании или дарении участвует налоговый нерезидент Украины, применяется другая ставка. В таком случае НДФЛ составляет 18%, а военный сбор — 5%. В сумме это 23% от стоимости полученного имущества.

Например, если экспертная оценка земельного участка составляет 500 000 грн, получатель-резидент, не являющийся близким родственником дарителя или наследодателя, должен уплатить:

25 000 грн — НДФЛ;

25 000 грн — военный сбор.

Общая сумма налогов составит 50 000 грн.

Если применяется ставка 23%, при той же стоимости участка налоговые платежи составят 115 000 грн.

Какую оценку земли необходимо провести перед оформлением

При оформлении наследства или договора дарения важно не перепутать нормативную и экспертную денежную оценку земельного участка.

Нормативная денежная оценка используется, в частности, для расчета земельного налога, арендной платы за государственные и коммунальные земли, а также государственной пошлины в отдельных случаях наследования, дарения и мены.

Для определения базы налогообложения НДФЛ при получении земли в наследство или в дар применяется именно экспертная денежная оценка. Она определяет стоимость конкретного земельного участка и прав на него.

Поэтому перед оформлением имущества следует позаботиться о получении соответствующего экспертного заключения. Именно оно поможет определить сумму, на основе которой будет рассчитываться налог, если получение земли подлежит налогообложению.

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Также Новини.LIVE сообщали, что владельцы земельных участков с уничтоженной из-за войны войны недвижимостью могут получить освобождение от земельного налога и арендной платы за определенные условия. Для этого сведения о разрушенном объекте и участке должны быть внесены в соответствующий государственный реестр. Льгота в 2026 году распространяется на определенные законом категории земель и собственников.