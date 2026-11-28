Люди в горах. Фото: УНІАН

Українці можуть придбати власну земельну ділянку в Карпатах, не витрачаючи десятки тисяч доларів. На Закарпатті продають землю неподалік термальних басейнів і туристичних курортів, причому ціни стартують приблизно від 9 тисяч доларів. Водночас вартість залежить від площі та можливості будівництва.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на оголошення DIM.RIA.

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Де в Карпатах продають землю за 9 тисяч доларів

Йдеться про село Велятино Хустського району Закарпатської області. Населений пункт відомий термальними водами та туристичною інфраструктурою, тому місцевість може зацікавити тих, хто шукає землю для власного будинку або відпочинкового котеджу.

За даними DIM.RIA, одну з ділянок на вулиці Миру площею 10,42 сотки виставили на продаж за 9 099 доларів. Це приблизно 873 долари за сотку.

В оголошенні зазначено, що поруч розташований відпочинковий комплекс, а неподалік працюють термальні басейни. Також у населеному пункті є магазини, аптека, пошта та інші об'єкти інфраструктури.

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Однак є важливий нюанс: цільове призначення цієї землі — для ведення особистого селянського господарства. Продавець вказує на можливість зміни призначення, але покупцеві необхідно окремо перевірити, чи можна реалізувати таку зміну та чи дозволить вона будувати житловий будинок.

Чому за землю в одному селі просять майже 20 тисяч доларів

Інша пропозиція у Велятино коштує значно дорожче. На DIM.RIA продають ділянку площею 8,55 сотки за 19 500 доларів. Вартість однієї сотки становить приблизно 2 281 долар.

На відміну від дешевшого варіанта, ця земля має цільове призначення для будівництва житлового будинку. У продавця також зазначено наявність фундаменту, рівний рельєф та асфальтований під'їзд.

Газ та електроенергія проходять вулицею, а неподалік розташований комплекс "Теплі води".

Таким чином, різниця між двома пропозиціями становить понад 10 тисяч доларів. Водночас покупці отримують різні можливості використання землі: одна ділянка має сільськогосподарське призначення, інша передбачає житлову забудову та вже має фундамент.

Що впливає на вартість землі в Карпатах

Навіть у межах одного населеного пункту ціна земельних ділянок може суттєво відрізнятися. На неї впливають кілька основних чинників:

Цільове призначення . Ділянка під житлову забудову та земля для сільськогосподарського використання мають різні можливості.

. Ділянка під житлову забудову та земля для сільськогосподарського використання мають різні можливості. Комунікації . Наявність газу, води та електроенергії поблизу або безпосередньо на території впливає на майбутні витрати власника.

. Наявність газу, води та електроенергії поблизу або безпосередньо на території впливає на майбутні витрати власника. Під'їзд . Асфальтована дорога та доступність ділянки протягом року підвищують її практичну цінність.

. Асфальтована дорога та доступність ділянки протягом року підвищують її практичну цінність. Розташування . Близькість до термальних басейнів, курортів та туристичних маршрутів може робити землю привабливішою для покупців.

. Близькість до термальних басейнів, курортів та туристичних маршрутів може робити землю привабливішою для покупців. Готовність до будівництва. Наявність фундаменту може заощадити час, але його стан і придатність для майбутнього будинку потрібно перевіряти окремо.

Чи можна заробляти на землі біля термальних курортів

Ділянки у Велятино можуть зацікавити не лише тих, хто планує будувати власний будинок. Через туристичну привабливість місцевості покупці також можуть розглядати можливість облаштування котеджів або невеликих будинків для подобової оренди.

Проте сама близькість до термальних басейнів не гарантує прибутку. Перед придбанням землі для такого проєкту необхідно оцінити витрати на будівництво, облаштування, утримання нерухомості та попит на відпочинок у різні сезони.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати земельну ділянку у спадщину або в подарунок без сплати податків. Водночас пільга залежить від ступеня споріднення між сторонами, а в інших випадках доведеться сплатити податки та військовий збір. Сума платежів визначається з урахуванням вартості землі та податкового статусу учасників угоди.

Також ми писали, що під час купівлі будинку українці можуть зіткнутися з проблемами через неоформлену земельну ділянку. Важливо перевірити, кому належить земля, чи має вона кадастровий номер та яке цільове призначення зазначене в документах. Без належного оформлення покупець ризикує отримати нерухомість, але не стати повноцінним власником землі під нею.