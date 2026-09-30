Дерево растет у забора: когда урожай принадлежит двум соседям

Яблоня возле дома. Фото: pexels.com

Если дерево растет прямо на границе двух частных участков, урожай с него нельзя автоматически считать собственностью только одного из соседей. В таких ситуациях важно учитывать, где именно растет дерево, кому принадлежит земельный участок и переходят ли его ветви или корни на соседскую территорию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Кому принадлежат плоды с дерева

Ситуация с деревьями между соседними участками может стать причиной конфликта, особенно когда речь идет о яблоках, грушах, сливах, орехах или другом урожае.

Если дерево фактически растет на территории одного собственника, оно принадлежит именно ему. Сам факт того, что часть ветвей выходит за пределы участка, не делает соседа совладельцем дерева.

В то же время вопрос о плодах может зависеть от конкретных обстоятельств. Если они оказались на территории соседнего земельного участка, между собственниками могут возникать споры относительно права их собирать.

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Именно такие ситуации становятся предметом соседских конфликтов. Юрист Дмитрий Васюта в комментарии РБК-Украина объяснял правила в отношении деревьев, растущих у границы, и плодов, попадающих на территорию другого собственника.

Что делать, если ветки дерева свисают на чужой участок

Отдельная проблема возникает, когда ствол дерева находится на одном участке, а его ветви растут над территорией соседа.

В таком случае владелец соседнего участка не становится владельцем дерева. Однако ветви и корни не должны создавать препятствий для пользования его земельным участком.

Поэтому конфликт лучше решать без самовольного повреждения дерева. Соседи могут договориться об обрезке ветвей или другом способе устранения препятствий.

Если дерево растет именно на границе

Самая сложная ситуация — когда ствол дерева расположен непосредственно на границе двух земельных участков. Здесь уже сложнее определить дерево как имущество только одного владельца.

В такой ситуации важно установить фактическое расположение дерева и границы земельных участков. Если между соседями возникает спор относительно права на дерево или урожай, его можно разрешить по договоренности или в судебном порядке.

Особенно важно не путать дерево, растущее на границе, с деревом, посаженным на одном из участков. В этих случаях правовая ситуация может отличаться.

Можно ли самостоятельно обрезать чужие ветки

Если ветки соседского дерева выходят на вашу территорию, это еще не означает, что можно без согласования с владельцем полностью спилить дерево или повредить его.

Прежде всего стоит договориться с соседом и определить, какие именно ветки или корни создают проблему. Если договориться не удается, спор можно решать в установленном законом порядке.

Для владельцев частных домов и земельных участков такие правила важны не только из-за урожая. Дерево может повреждать забор, крышу, хозяйственные постройки или мешать пользоваться частью территории.

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