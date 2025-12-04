Какие существуют льготы на земельный налог для УБД и членов их семей

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Вопрос уплаты земельного налога для участников боевых действий (УБД) остается важной составляющей государственной поддержки ветеранов. В законодательстве четко прописано, какие льготы по уплате этого сбора имеют УБД и их семья.

Базовые гарантии для этой категории лиц определены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", где закреплено, кого считают участниками боевых действий и какие социальные гарантии государство обеспечивает.

В соответствии с подпунктом 19 статьи 6 этого закона, к участникам боевых действий относятся военнослужащие, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в мероприятиях, связанных с обороной государства во время агрессии РФ.

Налоговые льготы для этой категории определены Налоговым кодексом Украины. Именно статья 281 НКУ предусматривает право ветеранов на освобождение от уплаты земельного налога.

Льготы на землю для участников боевых действий

Пункт 281.1 статьи 281 НКУ устанавливает полное освобождение участников боевых действий и других лиц, на которых распространяется действие закона, от уплаты земельного налога. Льгота предоставляется не на все имеющиеся участки, а на один по каждому виду использования и в пределах определенных норм.

Предельные размеры участков, подпадающих под льготу:

для личного крестьянского хозяйства — до 2 га;

для дачного строительства — до 0,10 га;

для строительства индивидуального гаража — до 0,01 га;

для садоводства — до 0,12 га.

Приусадебные участки подпадают под льготы площадью:

в селах — до 0,25 га;

в поселках — до 0,15 га;

в городах — до 0,10 га.

"Это означает, что если у лица есть несколько участков одного целевого назначения, оно может выбрать только один из них для получения льготы", — отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Оформление льготы на земельный налог для УБД

Чтобы освобождение начало действовать, недостаточно только иметь статус УБД. Нужно обратиться в налоговый орган по месту расположения участка и подать:

заявление произвольной формы;

документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД).

Когда УБД нужно подать заявление

Подача документов является обязательным в следующих случаях:

когда участок оформлен впервые;

когда возникает право на статус УБД;

когда нужно определить, на какой именно участок применяется льгота при наличии нескольких вариантов.

Имеют ли семьи УБД льготы на земельный налог

Законодательство предусматривает ряд социальных гарантий для членов семей участников боевых действий. Среди важнейших — компенсация расходов на оплату коммунальных услуг.

Для семей УБД действуют следующие скидки:

75% на оплату жилищно-коммунальных услуг;

100% для лиц с инвалидностью вследствие войны;

компенсация стоимости топлива для жителей домов без централизованного отопления.

Впрочем, льгота на земельный налог предоставляется исключительно самим участникам боевых действий. Членам их семей такое освобождение законом не предусмотрено, подчеркивают эксперты.

