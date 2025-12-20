Житловий сертифікат на 2 млн грн — як оформити УБД зі статусом ВПО

Українські військові. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Для ветеранів, які через війну втратили дім і змушені були виїхати з окупованих територій, держава запустила новий інструмент житлової підтримки. Йдеться про житловий сертифікат на суму до 2 мільйонів гривень.

Як наголошується на порталі "Дія", це не компенсація за зруйноване майно і не разова допомога, а окремий механізм, який має дати можливість реально купити житло на підконтрольній території.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати житловий ваучер УБД

Сертифікат існує у форматі електронного ваучера. Його не видають готівкою, кошти одразу спрямовуються на оплату квартири, будинку або зобов’язань перед банком.

Подати заяву зможуть внутрішньо переміщені особи зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Важливо, що статус може бути отриманий як у період АТО, так і після початку повномасштабного вторгнення.

Звернення приймаються за умови одночасного виконання декількох критеріїв:

людина має офіційний статус ВПО та зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території;

на підконтрольній Україні території відсутнє житло у власності;

сім’я не отримувала компенсації за програмою "єВідновлення" та не брала участі в інших державних житлових програмах.

Ці ж обмеження поширюються і на членів сім’ї — чоловіка або дружину та дітей. Якщо хоча б один із них має житло чи вже отримував державну допомогу, у сертифікаті можуть відмовити.

Чи враховують житло на окупованій території

Наявність квартири чи будинку на тимчасово окупованій території не є підставою для відмови. Таке майно не перевіряється і не оцінюється, а право власності не потрібно скасовувати або переоформлювати.

Ваучер також не прив’язаний до факту руйнування житла. Це означає, що навіть без акту про пошкодження або знищення можна претендувати на сертифікат, якщо інші умови дотримані.

На що можна використати житловий сертифікат

Сертифікат відкриває кілька сценаріїв для вирішення житлового питання. Отримувач сам обирає варіант, який більше підходить його сім’ї та фінансовій ситуації.

Кошти дозволено спрямувати на:

купівлю готового житла на вторинному ринку;

інвестування в новобудову;

оплату іпотеки або першого внеску за кредитом.

Якщо в одній родині кілька ветеранів мають статус ВПО, сертифікати можна буде об’єднати. Це суттєво розширює можливості — від більшої площі до вибору міста чи регіону.

Як подати заяву на житловий сертифікат у Дії

Найпростіший шлях — подання заяви через застосунок Дія. Для цього потрібно мати актуальну версію програми та підтверджений Дія.Підпис.

Процес виглядає так: користувач переходить у розділ сервісів для ВПО, заповнює заяву, підтверджує склад сім’ї та отримує згоду чоловіка або дружини без паперових документів. Дані підтягуються з державних реєстрів, а комісія перевіряє заявку без додаткових довідок.

Після ухвалення рішення кошти перераховуються безготівково — напряму продавцю житла або банку. Це мінімізує ризики і для держави, і для самого отримувача.

Раніше ми розповідали про пільги на земельне оподаткування для учасників бойових дій та їхніх сімей. А також, яку державну підтримку можуть отримати дружини УБД у грудні 2025 року.