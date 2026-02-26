Сосед собрался копать колодец рядом с вашим — имеет ли он на это право

Сосед начал копать колодец на участке — что надо знать владельцу. Фото: grecoandhaines.com

Ситуация, когда сосед начинает копать колодец в нескольких метрах от вашего, может иметь реальные последствия. Если новый колодец будет глубже или расположен выше по течению подземных вод, он способен перехватить тот же водоносный горизонт. В результате уровень воды в вашем колодце снизится или вода исчезнет полностью.

Имеет ли право сосед копать колодец рядом

Подземная вода — это общий ресурс, но пользоваться им надо с умом. Когда кто-то вмешивается в водоносный слой слишком близко, создается так называемая "депрессионная воронка", которая высасывает воду из окружающих точек.

Закон не позволяет каждому делать на своем участке все, что заблагорассудится, если это вредит окружающим. Основной акцент здесь на уважении к правам другого владельца.

"Владельцы и землепользователи земельных участков должны выбирать такие способы использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением, при которых владельцам, землепользователям соседних земельных участков наносится меньше неудобств", — говорится в статье 103 Земельного кодекса Украины.

Исчезновение воды в вашем колодце из-за действий соседа — это и есть то самое "причинение неудобств", а точнее - прямое нарушение ваших прав.

Что делать, если сосед копает колодец близко

Если мирные переговоры не помогли, не ждите, пока дно вашего колодца покроется трещинами. Действовать нужно официально:

Обратитесь в местный совет. В соответствии со статьей 158 Земельного кодекса Украины, именно органы местного самоуправления решают споры по соблюдению правил добрососедства. Созывайте комиссию. Требуйте, чтобы представители совета выехали на место, зафиксировали факт работ и составили соответствующий акт. Готовьтесь к экспертизе. Если дело дойдет до суда, понадобится заключение гидрогеолога, который подтвердит связь между новым колодцем и исчезновением воды в вашем.

Как законно заставить соседа остановить работы

Если сосед игнорирует ваши просьбы, закон предусматривает механизмы принуждения. Через суд можно не только остановить копание, но и обязать нарушителя возместить убытки. Например, оплатить углубление вашего колодца или бурение новой скважины, если старую уже не спасти.

Ваше право на воду защищено государством, и "моя земля — что хочу, то и ворочу" в этом случае не работает.

