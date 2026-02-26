Чи має право сусід копати криницю поруч із вашою

Сусід почав копати криницю на ділянці — що треба знати власнику. Фото: grecoandhaines.com

Ситуація, коли сусід починає рити землю для своєї криниці за два метри від вашого джерела води, — це не просто побутовий конфлікт, а реальна загроза вашому господарству. Якщо нова шахта буде глибшою або "перехопить" жилу вище за течією, ваш колодязь просто перетвориться на порожню яму.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на фахівців порталу "Юристи UA" розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чи має право сусід копати криницю поруч

Підземна вода — це спільний ресурс, але користуватися ним треба з розумом. Коли хтось втручається у водоносний шар занадто близько, створюється так звана "депресійна лійка", яка висмоктує воду з навколишніх точок.

Закон не дозволяє кожному робити на своїй ділянці все, що заманеться, якщо це шкодить оточуючим. Основний акцент тут на повазі до прав іншого власника.

"Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей", — зазначено у статті 103 Земельного кодексу України.

Зникнення води у вашій криниці через дії сусіда — це і є те саме "завдання незручностей", а точніше — пряме порушення ваших прав.

Що робити, якщо сусід копає криницю близько

Якщо мирні переговори не допомогли, не чекайте, поки дно вашої криниці вкриється тріщинами. Діяти потрібно офіційно:

Зверніться до місцевої ради. Відповідно до статті 158 Земельного кодексу України, саме органи місцевого самоврядування вирішують спори щодо дотримання правил добросусідства. Скликайте комісію. Вимагайте, щоб представники ради виїхали на місце, зафіксували факт робіт та склали відповідний акт. Готуйтеся до експертизи. Якщо справа дійде до суду, знадобиться висновок гідрогеолога, який підтвердить зв’язок між новою криницею та зникненням води у вашій.

Як законно примусити сусіда зупинити роботи

Якщо сусід ігнорує ваші прохання, закон передбачає механізми примусу. Через суд можна не лише зупинити копання, а й зобов’язати порушника відшкодувати збитки. Наприклад, оплатити поглиблення вашої криниці або буріння нової свердловини, якщо стару вже не врятувати.

Ваше право на воду захищене державою, і "моя земля — що хочу, те й ворочу" у цьому випадку не працює.

Як повідомлялось, власний будинок чи дача без води швидко стають тягарем, а не місцем для відпочинку. Коли центральних мереж поруч немає, доводиться брати ініціативу у свої руки й облаштовувати колодязь або свердловину. Раніше ми вже розбирали перевірені способи, як точно відшукати воду на власній території.

Також ми розповідали, що створення ставка для розведення риби — це чудовий спосіб забезпечити себе свіжими продуктами та навіть непогано заробити. Однак, перш ніж братися за лопату чи замовляти техніку, критично важливо вивчити юридичні нюанси, щоб облаштування водойми на ділянці не обернулося проблемами із законом.