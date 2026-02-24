Водопровод во дворе соседа — имеет ли он право "обрезать" вам воду

Как отстоять свои права с соседом из-за водопровода. Фото: Pexels

Владельцы недвижимости меняются и далеко не всегда к новым соседям можно зайти на чашечку кофе, если с прошлыми у вас складывались дружеские отношения. В частности, новые владельцы недвижимости могут препятствовать тем или иным образом в реализации ваших законных прав. Важно знать, как можно остоять свои права.

Имеет ли право новый сосед отрезать водоснабжение, если у вас на руках есть все необходимые документы, объясняет Новини.LIVE со ссылкой на статью 356 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает наказание за самоуправство.

Законные методы воздействия на соседа, который отрезал водоснабжение

Если новый владелец недвижимости отрезал вам водоснабжение — его действия подпадают под состав преступления самоуправство.

Самоуправство — это самовольное, вопреки установленному законом порядку, совершение любых действий, правомерность которых оспаривается отдельным гражданином или предприятием, учреждением или организацией, если такими действиями был причинен значительный вред интересам гражданина, государственным или общественным интересам или интересам собственника.

Это преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или пробационным надзором на срок до двух лет.

В случае, если у вас на руках есть письменное разрешение на подключение, соответствующие технические условия от местного водоканала — вы имеете правомерные основания для защиты своего права пользования водоснабжением.

Обратитесь в полицию

Для защиты своих прав можно обратиться в полицию. Для этого нужно написать заявление о самоуправстве, к которому добавить фото- и видеофиксацию (с датой, адресом) и показания 2 свидетелей с подтверждением факта самовольных действий (отключение, перекрытие, демонтаж).

Также необходимо написать и направить лично или рекомендательным письмом претензии к стороне, которая нарушает ваши права. В ней необходимо указать, что:

подключение осуществлено на законных основаниях;

она не имеет прав собственности на землю или дом;

ее действия — незаконные и наказуемые;

требуйте немедленно прекратить противоправные действия.

Кроме того, обратитесь в водоканал — они смогут подтвердить ваше законное право и выступить в качестве третьей стороны.

Если действия правоохранителей не повлияют на соседей

Если договориться с соседом не удалось и спор только обострился — обратитесь в суд с иском об устранении препятствий в пользовании коммуникациями.

Кроме того, согласно статье 401 Гражданского Кодекса Украины, если труба проходит по частному земельному участку, но была проложена с согласия предыдущего владельца, вы имеете право в судебном порядке требовать установления сервитута (право ограниченного пользования чужим земельным участком или другим недвижимым имуществом).

Как рассказал Новини.LIVE юрист Олег Козляк, желание отгородиться от мира в эру открытого доступа к цифровым реестрам нередко становится началом бесконечной войны с соседями.

В частности, если забор установить самовольно на чужом участке или с нарушением границы — это может привести к судебной волоките, нервам и потере средств.

Юрист предупредил о ряде ограничений для каждого владельца двора, чтобы не нарушить права соседей.

земельные конфликты могут превратиться в настоящий всегда эмоциональный ад. В частности, чаще всего соседи ссорятся из-за "захвата территории" корнями или ветвями и размещения заборов. Чтобы уменьшить риск судебной волокиты - перед строительством закажите вынос границ участка в натуру, не пытайтесь спрятать СТО под "сарай" и старайтесь обсудить все спорные моменты "за чашечкой чая".

небольшая пристройка может стать причиной затяжной судебной войны. Суд не обяжет сносить стену только потому, что она может кому-то мешать. Но если нарушения существенные — риск возрастает. Ключевым критерием в судебном споре является фактический ущерб.