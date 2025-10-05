Сколько владельцев может иметь одна недвижимость — правила и ограничения в 2025 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

В 2025 году в Украине все больше семей сталкиваются с вопросом совладения на квартиры. Это связано как с наследованием, так и с приватизацией или совместным приобретением жилья. В то же время несколько владельцев одной квартиры часто оказываются в сложных правовых и жизненных ситуациях.

Согласно законодательству Украины, недвижимость может принадлежать сразу нескольким лицам и каждое из них имеет право проживать в этом доме, объясняет юрист Ольга Несторак. Однако для управления имуществом, например, сдачи в аренду, требуется взаимное согласие всех совладельцев.

Какие проблемы создает совместная собственность на квартиру

Раздел квартиры между несколькими совладельцами всегда сложный, ведь в отличие от частного дома ее невозможно физически разделить. Вследствие этого возникают ситуации, когда одна квартира становится источником постоянных споров.

Самые распространенные проблемы совладения:

попытки выселить других без законных оснований;

сдача квартиры в аренду без согласия совладельцев;

поселение посторонних лиц без предупреждения;

ограничение в праве пользования жильем.

Такие конфликты чаще всего случаются в семьях, где квартира принадлежит нескольким родственникам. Во многих случаях дело доходит до суда, и жилье переходит в собственность одного из членов семьи.

Как совладельцы могут распоряжаться квартирой

Каждый собственник квартиры имеет право распоряжаться своей долей. Если доли определены — совладелец может продать их, но только после того, как другой собственник откажется от своего преимущественного права выкупа.

"Перед продажей совладельцу следует сделать письменное предложение. Если в течение 30 дней он не воспользуется правом выкупа, тогда долю можно продать стороннему лицу", — уточняет Несторак.

Однако найти покупателя на долю квартиры трудно. Недвижимость без права полного владения теряет рыночную привлекательность, и большинство желающих купить жилье отказываются от такого варианта.

Можно ли продать квартиру с несколькими совладельцами

Продажа квартиры возможна лишь после определения долей или выкупа их одним собственником. Зачастую именно этот путь становится единственным реалистичным решением.

Если один из совладельцев выкупает долю другого, он получает полный контроль над квартирой. После этого жилье можно продавать на открытом рынке, что существенно повышает его цену.

"Лучше всего решать подобные вопросы мирным путем, когда совладельцы договариваются между собой. Это экономит и время, и деньги, и нервы", — подчеркивает Несторак.

Что следует учитывать

Современная судебная практика показывает, что количество споров между совладельцами недвижимости растет. Часто причиной становится наследство, когда несколько наследников получают одну квартиру. В таких условиях важно заблаговременно определять доли и фиксировать договоренности документально.

"Совладение может быть выгодным только тогда, когда между владельцами есть полное доверие и взаимопонимание. В других случаях она превращается в источник конфликтов, судебных процессов и даже потери имущества", — констатирует юрист.

