Скільки власників може мати одна нерухомість — правила та обмеження у 2025 році

У 2025 році в Україні все більше родин стикаються з питанням співвласності на квартири. Це пов’язано як зі спадкуванням, так і з приватизацією чи спільним придбанням житла. Водночас кілька власників однієї квартири часто опиняються у складних правових і життєвих ситуаціях.

Згідно з законодавством України, нерухомість може належати одразу кільком особам і кожна з них має право проживати в цьому помешканні, пояснює юристка Ольга Несторак. Однак для управління майном, наприклад, здачі в оренду, потрібна взаємна згода всіх співвласників.

Які проблеми створює спільна власність на квартиру

Поділ квартири між кількома співвласниками завжди складний, адже на відміну від приватного будинку її неможливо фізично розділити. Внаслідок цього виникають ситуації, коли одна квартира стає джерелом постійних суперечок.

Найпоширеніші проблеми співвласності:

спроби виселити інших без законних підстав;

здача квартири в оренду без згоди співвласників;

поселення сторонніх осіб без попередження;

обмеження у праві користування житлом.

Такі конфлікти найчастіше трапляються в сім’ях, де квартира належить кільком родичам. У багатьох випадках справа доходить до суду, і житло переходить у власність одного з членів родини.

Як співвласники можуть розпоряджатися квартирою

Кожен власник квартири має право розпоряджатися своєю часткою. Якщо частки визначені — співвласник може продати їх, але тільки після того, як інший власник відмовиться від свого переважного права викупу.

"Перед продажем співвласнику слід зробити письмову пропозицію. Якщо протягом 30 днів він не скористається правом викупу, тоді частку можна продати сторонній особі", — уточнює Несторак.

Проте знайти покупця на частку квартири важко. Нерухомість без права повного володіння втрачає ринкову привабливість, і більшість охочих купити житло відмовляються від такого варіанта.

Чи можна продати квартиру з кількома співвласниками

Продаж квартири можливий лише після визначення часток або викупу їх одним власником. Найчастіше саме цей шлях стає єдиним реалістичним рішенням.

Якщо один зі співвласників викуповує частку іншого, він отримує повний контроль над квартирою. Після цього житло можна продавати на відкритому ринку, що істотно підвищує його ціну.

"Найкраще розв'язувати подібні питання мирним шляхом, коли співвласники домовляються між собою. Це економить і час, і гроші, і нерви", — наголошує Несторак.

Що варто враховувати

Сучасна судова практика показує, що кількість спорів між співвласниками нерухомості зростає. Часто причиною стає спадщина, коли кілька спадкоємців отримують одну квартиру. В таких умовах важливо завчасно визначати частки й фіксувати домовленості документально.

"Співвласність може бути вигідною лише тоді, коли між власниками є повна довіра та взаєморозуміння. В інших випадках вона перетворюється на джерело конфліктів, судових процесів і навіть втрати майна", — констатує юристка.

Як повідомлялось, право власності на нерухомість залишається потужною гарантією, проте воно не є абсолютним. У 2025 році, на тлі посилення судової практики та боротьби з шахрайством, ризики втрати майна зросли, і власники все частіше стикаються з оскарженням або навіть відібранням їхньої, здавалося б, безумовної власності.

Також ми розповідали, що інвестування в нерухомість приваблює багатьох українців, оскільки квартири та будинки є не лише помешканням, але й джерелом доходу через оренду або перепродаж. Щодо кількості об'єктів, які може мати одна людина, то українське законодавство не встановлює чітких обмежень.