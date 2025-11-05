Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Совместная долевая собственность — когда прекращается

Совместная долевая собственность — когда прекращается

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 14:32
обновлено: 11:03
Когда прекращается общая долевая собственность в Украине — правила в 2025 году
Женщина с документами. Фото: Freepik

Право общей долевой собственности возникает, когда имущество принадлежит двум или более лицам, и каждое имеет свою определенную долю. Это может быть квартира, дом, земельный участок или другое имущество, приобретенное совместно, унаследованное несколькими наследниками или созданное совместным трудом. Но рано или поздно возникает вопрос - когда такая собственность может прекратиться.

Как отмечают в адвокатском бюро "Романа Сацыка", существуют три основных способа прекращения общей долевой собственности:

Реклама
Читайте также:
  • выделение доли в натуре;
  • прекращение права на долю;
  • раздел имущества между совладельцами.

Выдел доли означает, что совладельцу предоставляется отдельный объект — например, часть дома, имеющая собственный вход и коммуникации. В этом случае совместная собственность прекращается, и каждый получает свою отдельную собственность.

Раздел имущества — это вариант, когда недвижимость можно фактически разделить, а не только юридически. Если раздел невозможен, владельцы могут договориться о денежной компенсации.

Когда суд может прекратить совместную собственность

Чаще всего суд вмешивается, когда совладельцы не могут прийти к согласию. Если один из них не проживает в общем имуществе, не участвует в расходах, не платит коммунальные услуги — это свидетельствует о невозможности дальнейшего совместного владения.

В таких случаях суд может принять решение о прекращении общей долевой собственности и распределении долей.

В то же время конфликтные отношения или отсутствие совместного проживания сами по себе не являются безусловным основанием для принудительного прекращения права. Суд оценивает, не будет ли это наносить ущерб интересам совладельца и членам его семьи.

Какие условия для выдела доли в общем имуществе

После выделения доли в общем недвижимом имуществе право общей собственности прекращается. Владелец должен получить отдельную площадь, изолированную от других помещений, с собственной системой водоснабжения, отопления и выходом. Это превращает долю в самостоятельный объект недвижимости, который можно продать, подарить или приватизировать.

Если речь идет о доме, принадлежащем двум совладельцам, приватизация земельного участка возможна только с согласия обоих. Если договориться не удалось, вопрос решается через суд или нотариальное соглашение о разделе.

Когда не может быть прекращения права на долю

Но не каждая ситуация позволяет прекратить совместную собственность. Доля, которая является незначительной и не может быть выделена в натуре, не является самостоятельным основанием для прекращения права собственности.

"Это означает, что если такое разделение нанесет существенный вред интересам совладельца или его семьи, суд не поддержит такое решение", — говорят специалисты.

Что стоит помнить совладельцам

Чтобы избежать судебных споров, специалисты советуют заранее согласовывать правила пользования имуществом и расходов.

"Добровольное соглашение всегда быстрее и дешевле судебного разбирательства. Если же конфликт неизбежен, тогда только решение суда сможет поставить точку в вопросе — когда прекращается общая долевая собственность", — констатируют адвокаты.

Как сообщалось, право частной собственности в Украине становится все более уязвимым, поскольку к традиционным рискам (долги, личные обстоятельства) добавились война, изменение законодательства и общественная необходимость. Это создает дополнительный риск для украинцев потерять свое имущество, несмотря на конституционные гарантии.

Также мы рассказывали, что раздел общего дома является ключевой юридической процедурой для обеспечения мира между совладельцами. В Украине это можно осуществить одним из трех законных методов. Выбор правильного пути является критически важным, поскольку каждый из них имеет собственные требования и пакет документов.

недвижимость документы дом юристы собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации