Когда прекращается общая долевая собственность в Украине — правила в 2025 году

Право общей долевой собственности возникает, когда имущество принадлежит двум или более лицам, и каждое имеет свою определенную долю. Это может быть квартира, дом, земельный участок или другое имущество, приобретенное совместно, унаследованное несколькими наследниками или созданное совместным трудом. Но рано или поздно возникает вопрос - когда такая собственность может прекратиться.

Как отмечают в адвокатском бюро "Романа Сацыка", существуют три основных способа прекращения общей долевой собственности:

выделение доли в натуре;

прекращение права на долю;

раздел имущества между совладельцами.

Выдел доли означает, что совладельцу предоставляется отдельный объект — например, часть дома, имеющая собственный вход и коммуникации. В этом случае совместная собственность прекращается, и каждый получает свою отдельную собственность.

Раздел имущества — это вариант, когда недвижимость можно фактически разделить, а не только юридически. Если раздел невозможен, владельцы могут договориться о денежной компенсации.

Когда суд может прекратить совместную собственность

Чаще всего суд вмешивается, когда совладельцы не могут прийти к согласию. Если один из них не проживает в общем имуществе, не участвует в расходах, не платит коммунальные услуги — это свидетельствует о невозможности дальнейшего совместного владения.

В таких случаях суд может принять решение о прекращении общей долевой собственности и распределении долей.

В то же время конфликтные отношения или отсутствие совместного проживания сами по себе не являются безусловным основанием для принудительного прекращения права. Суд оценивает, не будет ли это наносить ущерб интересам совладельца и членам его семьи.

Какие условия для выдела доли в общем имуществе

После выделения доли в общем недвижимом имуществе право общей собственности прекращается. Владелец должен получить отдельную площадь, изолированную от других помещений, с собственной системой водоснабжения, отопления и выходом. Это превращает долю в самостоятельный объект недвижимости, который можно продать, подарить или приватизировать.

Если речь идет о доме, принадлежащем двум совладельцам, приватизация земельного участка возможна только с согласия обоих. Если договориться не удалось, вопрос решается через суд или нотариальное соглашение о разделе.

Когда не может быть прекращения права на долю

Но не каждая ситуация позволяет прекратить совместную собственность. Доля, которая является незначительной и не может быть выделена в натуре, не является самостоятельным основанием для прекращения права собственности.

"Это означает, что если такое разделение нанесет существенный вред интересам совладельца или его семьи, суд не поддержит такое решение", — говорят специалисты.

Что стоит помнить совладельцам

Чтобы избежать судебных споров, специалисты советуют заранее согласовывать правила пользования имуществом и расходов.

"Добровольное соглашение всегда быстрее и дешевле судебного разбирательства. Если же конфликт неизбежен, тогда только решение суда сможет поставить точку в вопросе — когда прекращается общая долевая собственность", — констатируют адвокаты.

Как сообщалось, право частной собственности в Украине становится все более уязвимым, поскольку к традиционным рискам (долги, личные обстоятельства) добавились война, изменение законодательства и общественная необходимость. Это создает дополнительный риск для украинцев потерять свое имущество, несмотря на конституционные гарантии.

Также мы рассказывали, что раздел общего дома является ключевой юридической процедурой для обеспечения мира между совладельцами. В Украине это можно осуществить одним из трех законных методов. Выбор правильного пути является критически важным, поскольку каждый из них имеет собственные требования и пакет документов.