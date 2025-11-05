Коли припиняється спільна часткова власність в Україні — правила у 2025 році

Жінка з документами. Фото: Freepik

Право спільної часткової власності виникає, коли майно належить двом чи більше особам, і кожна має свою визначену частку. Це може бути квартира, будинок, земельна ділянка або інше майно, придбане спільно, успадковане кількома спадкоємцями чи створене спільною працею. Але рано чи пізно виникає питання — коли така власність може припинитися.

Як зазначають в адвокатському бюро "Романа Сацика", існують три основні способи припинення спільної часткової власності:

Реклама

Читайте також:

виділ частки в натурі;

припинення права на частку;

поділ майна між співвласниками.

Виділ частки означає, що співвласнику надається окремий об’єкт — наприклад, частина будинку, що має власний вхід і комунікації. У цьому випадку спільна власність припиняється, і кожен отримує свою окрему власність.

Поділ майна — це варіант, коли нерухомість можна фактично розділити, а не лише юридично. Якщо поділ неможливий, власники можуть домовитися про грошову компенсацію.

Коли суд може припинити спільну власність

Найчастіше суд втручається, коли співвласники не можуть дійти згоди. Якщо один із них не проживає у спільному майні, не бере участі у витратах, не сплачує комунальні послуги — це свідчить про неможливість подальшого спільного володіння.

У таких випадках суд може ухвалити рішення про припинення спільної часткової власності та розподіл часток.

Водночас конфліктні відносини чи відсутність спільного проживання самі по собі не є безумовною підставою для примусового припинення права. Суд оцінює, чи не буде це завдавати шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї.

Які умови для виділу частки у спільному майні

Після виділу частки у спільному нерухомому майні право спільної власності припиняється. Власник має отримати окрему площу, ізольовану від інших приміщень, з власною системою водопостачання, опалення та виходом. Це перетворює частку на самостійний об’єкт нерухомості, який можна продати, подарувати або приватизувати.

Якщо йдеться про будинок, що належить двом співвласникам, приватизація земельної ділянки можлива лише за згодою обох. Якщо домовитися не вдалося, питання вирішується через суд або нотаріальну угоду про поділ.

Коли не може бути припинення права на частку

Але не кожна ситуація дозволяє припинити спільну власність. Частка, яка є незначною і не може бути виділена в натурі, не є самостійною підставою для припинення права власності.

"Це означає, що якщо такий поділ завдасть істотної шкоди інтересам співвласника чи його сім’ї, суд не підтримає таке рішення", — кажуть фахівці.

Що варто пам’ятати співвласникам

Щоб уникнути судових спорів, фахівці радять заздалегідь узгоджувати правила користування майном і витрат.

"Добровільна угода завжди швидша та дешевша за судовий розгляд. Якщо ж конфлікт неминучий, тоді лише рішення суду зможе поставити крапку у питанні — коли припиняється спільна часткова власність", — констатують адвокати.

Як повідомлялось, право приватної власності в Україні стає все більш вразливим, оскільки до традиційних ризиків (борги, особисті обставини) додалися війна, зміна законодавства та суспільна необхідність. Це створює додатковий ризик для українців втратити своє майно, незважаючи на конституційні гарантії.

Також ми розповідали, що поділ спільного будинку є ключовою юридичною процедурою для забезпечення миру між співвласниками. В Україні це можна здійснити одним із трьох законних методів. Вибір правильного шляху є критично важливим, оскільки кожен із них має власні вимоги та пакет документів.