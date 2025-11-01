Разделить частный дом возможно тремя способами — какой подойдет вам

Женщина с документами. Фото: Freepik

В 2025 году раздел общего дома — это не только юридическая процедура, но и способ сохранить мир между собственниками. В Украине в 2025 году раздел жилья можно оформить тремя законными методами. Каждый имеет свои нюансы, документы и требования, поэтому важно выбрать правильный вариант именно для вашей ситуации.

Самый популярный вариант среди совладельцев - создание нескольких квартир в пределах одного дома, отмечают в юридической компании Dozvil.

Реклама

Читайте также:

Этот способ подходит, если не нужно менять несущие конструкции.

Процедура включает в себя:

техническое заключение о возможности разделения;

изготовление техпаспортов на каждую квартиру;

нотариальное оформление заявления о разделе;

присвоение новых почтовых адресов;

регистрацию права собственности на каждую квартиру.

Такой вариант удобен, когда совладельцы хотят иметь отдельное жилье с собственным входом, но без дорогостоящего строительства.

Как разделить дом на два отдельных адреса

Если постройка имеет достаточную площадь и удобную планировку, ее можно поделить на два полноценных дома. При этом несущие стены остаются без изменений, а каждая часть получает отдельный адрес.

Последовательность действий такова:

проведение технического обследования;

изготовление техпаспортов на новые дома;

нотариальное оформление договора о выделении доли;

получение отдельных адресов;

государственная регистрация права собственности.

"Этот вариант особенно удобен для семей, которые проживают вместе, но стремятся юридически отделить свое жилье", — говорят эксперты.

Как разделить дом с реконструкцией

Если нужно вмешиваться в конструкции дома, придется пройти более сложную процедуру — оформление реконструкции. Она позволяет создать два полноценных жилых объекта с новыми техническими характеристиками.

В этом случае необходимо:

заказать архитектурный проект;

получить разрешение на строительные работы;

обеспечить авторский и технический надзор;

после завершения — получить новые техпаспорта, адреса и зарегистрировать право собственности.

Такой вариант требует больше времени и средств, но позволяет юридически оформить два независимых дома даже с существенными изменениями в планировке.

Какие условия нужны для разделения дома

Перед началом процедуры стоит проверить несколько важных моментов:

все совладельцы должны предоставить согласие;

должна быть техническая возможность разделения;

земельный участок также подлежит разграничению с новыми кадастровыми номерами;

все пристройки или реконструкции должны быть узаконены;

дом не может быть под арестом или в залоге.

Без соблюдения этих условий нотариус не сможет оформить документы, а спорные вопросы будут решаться только через суд.

Какие документы нужны для раздела дома

Для проведения процедуры собственник должен подготовить:

паспорт и код;

документы на право собственности дома и земли;

технический паспорт;

нотариальное соглашение или заявление о разделе.

Если кто-то из совладельцев не участвует или возражает, без судебного решения оформить раздел невозможно.

Как сообщалось, для начала строительства дома необходимы законные основания для использования земли. Ключевыми требованиями являются соответствующее целевое назначение участка ("для жилой застройки") и наличие официально зарегистрированного кадастрового номера. Этот уникальный код присваивается земле при государственной регистрации и является неизменным на протяжении всего ее существования.

Также мы рассказывали, что продажа недвижимости требует не только получения прибыли, но и обязательного выполнения налоговых обязательств. Из-за обновления государственных правил, налоговая нагрузка существенно изменилась, поэтому каждый продавец жилья должен точно знать сумму налогов, чтобы избежать штрафов или проблем с нотариальным оформлением сделки.