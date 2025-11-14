Кто может быть совладельцем квартиры и что нужно для оформления прав собственности

Люди с документами. Фото: Freepik

В современных реалиях квартиры редко принадлежат одному человеку. Часто их покупают в складчину, получают в наследство или приватизируют вместе с членами семьи. Закон позволяет быть совладельцем любому субъекту права — физическому или юридическому лицу, государству или территориальной общине.

Главное требование — официальная регистрация права в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, отмечают специалисты АН "Маяк".

Таким образом, в квартире может быть двое, пятеро или даже десятки владельцев. Ключевое — определить, кому какая доля принадлежит или это совместная собственность без долей.

Какие бывают виды совместной собственности

Согласно Гражданскому кодексу Украины (глава 26), существует два вида совместной собственности: долевая и совместная.

Совместная долевая собственность — самый распространенный вариант. В этом случае доли каждого совладельца четко указаны, например ½ или ⅓. Человек может распоряжаться своей долей самостоятельно — продать, подарить или завещать.

В то же время другие совладельцы имеют преимущественное право выкупа (статья 362 ГКУ), то есть могут первыми приобрести проданную долю на тех же условиях.

Общая совместная собственность означает, что конкретные доли не определены. Классический пример — имущество супругов, приобретенное в браке. Даже если в реестре указан только один из супругов, другой имеет такие же права на квартиру (статья 60 Семейного кодекса Украины).

Чтобы продать или подарить такое жилье, нужно нотариальное согласие всех совладельцев. В дальнейшем совместную собственность можно превратить в долевую - по договоренности или через суд.

Как возникает право совладельца на квартиру

Право совместной собственности может появиться в разных ситуациях:

Совместная покупка — когда несколько человек покупают квартиру за общие средства. Наследование — имущество делится между несколькими наследниками. Дарение — когда квартира подарена сразу нескольким людям. Приватизация — члены семьи приватизируют жилье совместно. Судебное решение — например, при разделе имущества супругов или признании права собственности.

Каждый случай должен завершиться государственной регистрацией в ГРРП. Только после этого лицо официально получает статус совладельца.

Какие права имеет совладелец квартиры

Все совладельцы имеют равные возможности владеть, пользоваться и распоряжаться общим жильем. Для долевой собственности правила просты:

Каждый может пользоваться всей квартирой, не нарушая прав других (статья 358 ГКУ). Можно требовать выдел доли в натуре или получить компенсацию за нее. Собственник должен участвовать в расходах на содержание жилья пропорционально своей доле (статья 360 ГКУ).

Если же речь о совместной собственности, все решения относительно пользования или отчуждения имущества принимаются только по общему согласию.

