Хто може бути співвласником квартири та що потрібно для оформлення прав власності

У сучасних реаліях квартири рідко належать одній людині. Часто їх купують у складчину, отримують у спадок або приватизують разом із членами сім’ї. Закон дозволяє бути співвласником будь-якому суб’єкту права — фізичній чи юридичній особі, державі або територіальній громаді.

Головна вимога — офіційна реєстрація права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, наголошують фахівці АН "Маяк".

Таким чином, у квартирі може бути двоє, п’ятеро чи навіть десятки власників. Ключове — визначити, кому яка частка належить або чи це спільна власність без часток.

Які бувають види спільної власності

Згідно з Цивільним кодексом України (глава 26), існує два види спільної власності: часткова та сумісна.

Спільна часткова власність — найпоширеніший варіант. У цьому випадку частки кожного співвласника чітко зазначені, наприклад ½ або ⅓. Людина може розпоряджатися своєю часткою самостійно — продати, подарувати чи заповісти.

Водночас інші співвласники мають переважне право викупу (стаття 362 ЦКУ), тобто можуть першими придбати продану частку на тих самих умовах.

Спільна сумісна власність означає, що конкретні частки не визначені. Класичний приклад — майно подружжя, набуте у шлюбі. Навіть якщо у реєстрі зазначено лише одного з подружжя, інший має такі самі права на квартиру (стаття 60 Сімейного кодексу України).

Щоб продати чи подарувати таке житло, потрібна нотаріальна згода всіх співвласників. Надалі сумісну власність можна перетворити на часткову — за домовленістю або через суд.

Як виникає право співвласника на квартиру

Право спільної власності може з’явитися у різних ситуаціях:

Спільна купівля — коли кілька осіб купують квартиру за спільні кошти. Спадкування — майно ділиться між кількома спадкоємцями. Дарування — коли квартира подарована одразу кільком людям. Приватизація — члени сім’ї приватизують житло спільно. Судове рішення — наприклад, при поділі майна подружжя або визнанні права власності.

Кожен випадок має завершитися державною реєстрацією у ДРРП. Лише після цього особа офіційно отримує статус співвласника.

Які права має співвласник квартири

Усі співвласники мають рівні можливості володіти, користуватися та розпоряджатися спільним житлом. Для часткової власності правила прості:

Кожен може користуватися всією квартирою, не порушуючи прав інших (стаття 358 ЦКУ). Можна вимагати виділ частки в натурі або отримати компенсацію за неї. Власник повинен брати участь у витратах на утримання житла пропорційно до своєї частки (стаття 360 ЦКУ).

Якщо ж мова про сумісну власність, усі рішення щодо користування чи відчуження майна приймаються лише за спільною згодою.

