Строительство в Украине подорожало на 16%: как это изменит цены на квартиры

Люди с коробками и новостройка в Киеве.

Строительный рынок Украины продолжает дорожать. Стоимость строительно-монтажных работ продемонстрировала резкий скачок, что неизбежно скажется на стоимости квартир для украинцев.

Цены на строительно-монтажные работы в марте 2026 года выросли на 16,2% по сравнению с прошлым годом, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу статистики.

Стоимость строительных работ в Украине

Больше всего строительство подорожало в нежилом секторе, где цены взлетели на 17,3%. Но и жилищное строительство не отстает с показателем в 15,3%. Основной удар пришелся на начало весны, когда месячный прирост составил почти 10%.

Такое стремительное подорожание процессов заставляет девелоперов пересматривать прайсы на готовые объекты. Если сравнивать с довоенным 2021 годом, то себестоимость возведения жилья выросла уже на невероятные 83,6%. Это значит, что эпоха дешевых "квадратов" окончательно осталась в прошлом, а новая реальность диктует более высокую цену за каждую стену.

Покупка квартиры в новостройке

При выборе жилья в новостройке в 2026 году покупателям стоит проявлять максимальную бдительность, не поддаваясь на яркие маркетинговые призывы девелоперов, рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Ситуация на площадках остается нестабильной, а сроки реализации проектов постоянно сдвигаются во времени.

"Средние задержки с вводом в эксплуатацию новых ЖК у нас сейчас достигают 18-24 месяца, что создает значительную финансовую нагрузку на инвесторов", — говорит Берещак.

Поскольку многие компании пытаются латать дыры в бюджете за счет новых поступлений, надежность застройщика становится критическим фактором. Эксперт предупреждает, что при отсутствии собственных ресурсов у компании "деньги покупателя — они не в мечте, а в риске", поэтому рассчитывать только на темпы продаж сегодня крайне опасно.

Ключом к успешной сделке является глубокий аудит финансового состояния девелопера и наличия у него резервных капиталов для завершения работ.

Как сообщали Новини.LIVE, покупка квартиры в новостройке еще не означает, что владелец сразу получает полный контроль над жильем. Пока право собственности не внесено в Государственный реестр, квартиру нельзя полноценно продать, подарить или использовать для оформления отдельных юридических процедур. В 2026 году это требование остается неизменным как для обычных сделок, так и для жилья, приобретенного в ипотеку.

Также Новини.LIVE рассказывали, что инвестиции в новостройки всегда связаны с рисками, и в отдельных случаях покупатели решают расторгнуть договор еще до завершения строительства. Больше всего людей сдерживают пункты о больших штрафах и потере части средств, которые застройщики часто прописывают в документах. В то же время украинское законодательство позволяет выйти из сделки с минимальными финансовыми потерями, если внимательно соблюсти условия договора и правильно оформить отказ.