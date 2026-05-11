Цены на квартиры на вторичке в Украине: в каком городе жилье подорожало на треть

Люди в квартире и деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на все вызовы, спрос на готовое жилье в Украине остается стабильно высоким, особенно в регионах, которые считаются относительно безопасными или имеют развитую инфраструктуру. Динамика цен за последний год оказалась неравномерной, однако общий тренд на подорожание охватил почти всю территорию страны.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на данные профильного портала ЛУН рассказывает, как изменились цены на 2-комнатные квартиры на вторичном рынке.

Самые дорогие города для покупки квартиры

Столица традиционно возглавляет рейтинг с медианной ценой 116 000 долларов за двухкомнатную квартиру. За год цены в Киеве прибавили 16%.

Следом за ним уверенно идет Львов, где за двушку просят в среднем 102 000 долларов. Западный хаб продемонстрировал рост на 11%, что обусловлено высоким внутренним спросом.

Также в лидерах оказался Ужгород с отметкой 95 600 долларов и приростом в 10%.

Читайте также:

Скачок цен в Тернополе

Самый большой скачок зафиксировали в Тернополе — именно здесь зафиксирован рекордный прирост цены на уровне 32%. Теперь медианная стоимость двухкомнатной квартиры в этом городе достигает 75 000 долларов. Такой "взрыв" цен вывел Тернополь в топ городов, опередив даже Винницу (73 000 долларов) и Одессу (68 600 долларов).

Также заметный рост продемонстрировали Сумы (+19%) и Черновцы (+16%), где рынок пытается догнать западные области.

Где квартиры остались самыми дешевыми

На противоположной стороне ценовой шкалы находятся прифронтовые регионы. Самая низкая цена на 2-комнатные квартиры зафиксирована в Запорожье — всего 22 600 долларов. К тому же это единственный крупный город, где цена за год не выросла, а наоборот упала на 2%.

Также в список самых доступных городов попали Николаев (32 900 долларов), Сумы (37 000 долларов) и Харьков (39 000 долларов). В последнем, несмотря на сложную ситуацию, цены даже смогли подрасти на 8%, что указывает на несокрушимость местного рынка.

Цены на 2-комнатные квартиры. Графика: ЛУН

Цены в центральных областях

Средний ценовой сегмент пока сосредоточен в центре и на севере. В Полтаве и Черкассах жилье стоит от 55 000 до 65 500 долларов. Эти регионы демонстрируют уверенный рост в пределах 11-13%, что делает их "золотой серединой" для тех, кто ищет баланс между стоимостью и комфортом.

Кропивницкий с ценой 45 000 долларов также остается привлекательным вариантом для стабильного вложения средств в собственные стены.

Интерес к покупке квартиры. Графика: ЛУН

Как сообщали Новини.LIVE, покупка квартиры на вторичке в Украине все еще напоминает лотерею, где за нарядным фасадом и выгодным ценником нередко скрываются судебные тяжбы или скрытые обременения. Вместо того чтобы мгновенно отдавать задаток, стоит сосредоточиться на придирчивом аудите объекта, ведь юридическая чистота документов весит значительно больше, чем свежие обои.

Также Новини.LIVE рассказывали, что часто новоиспеченные владельцы сталкиваются с неприятным сюрпризом уже после заключения сделки, обнаруживая в купленном доме "забытых" жителей. Поскольку на вторичном рынке такие случаи не редкость, покупатели вполне обоснованно опасаются лишних расходов на коммуналку и юридических преград, мешающих свободно пользоваться недвижимостью.