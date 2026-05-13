Будівництво в Україні подорожчало на 16%: як це змінить ціни на квартири

Люди з коробками та новобудова у Києві.

Будівельний ринок України продовжує дорожчати. Вартість будівельно-монтажних робіт продемонструвала різкий стрибок, що неминуче позначиться на вартості квартир для українців.

Ціни на будівельно-монтажні роботи у березні 2026 року зросли на 16,2% у порівнянні з минулим роком, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну службу статистики.

Вартість будівельних робіт в Україні

Найбільше будівництво подорожчало у нежитловому сектору, де ціни злетіли на 17,3%. Але й житлове будівництво не відстає з показником у 15,3%. Основний удар припав на початок весни, коли місячний приріст склав майже 10%.

Таке стрімке подорожчання процесів змушує девелоперів переглядати прайси на готові об'єкти. Якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком, то собівартість зведення житла зросла вже на неймовірні 83,6%. Це означає, що епоха дешевих "квадратів" остаточно залишилася в минулому, а нова реальність диктує вищу ціну за кожну стіну.

Купівля квартири в новобудові

При виборі житла в новобудові у 2026 році покупцям варто виявляти максимальну пильність, не піддаючись на яскраві маркетингові заклики девелоперів, розповіла оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Ситуація на майданчиках залишається нестабільною, а терміни реалізації проєктів постійно зсуваються в часі.

"Середні затримки з введенням в експлуатацію нових ЖК в нас зараз сягають 18-24 місяці, що створює значне фінансове навантаження на інвесторів", — каже Берещак.

Оскільки багато компаній намагаються латати дірки в бюджеті за рахунок нових надходжень, надійність забудовника стає критичним фактором. Експертка попереджає, що за відсутності власних ресурсів у компанії "гроші покупця — вони не в мрії, а в ризику", тому розраховувати лише на темпи продажів сьогодні вкрай небезпечно.

Ключем до успішної угоди є глибокий аудит фінансового стану девелопера та наявності у нього резервних капіталів для завершення робіт.

Як повідомляли Новини.LIVE, купівля квартири в новобудові ще не означає, що власник одразу отримує повний контроль над житлом. Поки право власності не внесене до Державного реєстру, квартиру не можна повноцінно продати, подарувати чи використати для оформлення окремих юридичних процедур. У 2026 році ця вимога залишається незмінною як для звичайних угод, так і для житла, придбаного в іпотеку.

Також Новини.LIVE розповідали, що інвестиції у новобудови завжди пов’язані з ризиками, і в окремих випадках покупці вирішують розірвати договір ще до завершення будівництва. Найбільше людей стримують пункти про великі штрафи та втрату частини коштів, які забудовники часто прописують у документах. Водночас українське законодавство дозволяє вийти з угоди з мінімальними фінансовими втратами, якщо уважно дотриматися умов договору та правильно оформити відмову.