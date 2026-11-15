Жилые дома. Фото: Новини.LIVE

Наличие двух квартир или частных домов может стать причиной отказа в назначении жилищной субсидии. При этом Пенсионный фонд проверяет не только недвижимость самого заявителя, но и имущество членов его домохозяйства и их семей. Однако в законодательстве есть исключения, которые позволяют получить помощь даже при наличии нескольких объектов жилья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Можно ли получать субсидию, если есть две квартиры

В соответствии с пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 848, государственная помощь не назначается, если на первое число месяца, с которого должна предоставляться субсидия, кто-либо из домохозяйства или член семьи лица, входящего в его состав, владеет более чем одним жилым помещением.

Ограничение касается не только квартир, но и частных домов. То есть если человек имеет в собственности квартиру и отдельный жилой дом, это также может повлиять на его право получать помощь на оплату коммунальных услуг.

Важно, что при проверке учитывается недвижимость не только непосредственного заявителя. Поэтому ситуация, когда одно жилье оформлено на мужа, а другое — на жену, также может стать основанием для отказа.

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В то же время сам факт наличия нескольких объектов в собственности не всегда означает, что человек останется без государственной поддержки. Положение № 848 предусматривает ряд исключений.

Когда владельцам двух квартир могут назначить субсидию

Законодательство позволяет получать жилищную субсидию при наличии нескольких объектов недвижимости при определенных условиях. В частности, ограничение не применяется к следующим случаям:

Совместная совместная или долевая собственность. Если жилое помещение принадлежит собственникам на правах совместной совместной или долевой собственности, такая недвижимость относится к предусмотренным законодательством исключениям.

Дополнительное жилье, полученное по наследству. Исключение действует для лиц, определенных частью первой статьи 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Речь идет, в частности, о получателях пенсии по возрасту. Условие — ни одно из жилых помещений, в том числе унаследованное, не сдается в аренду. Это должно подтверждаться актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Жилье в сельской местности. Дополнительное жилье, расположенное в сельской местности, не учитывается в качестве основания для отказа. Исключения также предусмотрены для недвижимости на отдельных временно оккупированных территориях, территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах на линии соприкосновения.

Уничтоженное или непригодное для проживания жилье. Если квартира или дом уничтожены или стали непригодными для проживания в результате боевых действий, террористических актов, диверсий или по другим причинам, их могут не учитывать. Для этого необходимы соответствующие сведения в государственном реестре поврежденного и уничтоженного имущества или документальное подтверждение от органов местного самоуправления.

Жилье, полученное за счет бюджетных средств. Исключение предусмотрено для жилья, которое ребенок-сирота, ребенок, лишенный родительской опеки, или лицо из их числа получило за счет государственного или местного бюджета.

Таким образом, украинцы, имеющие две квартиры или дом и квартиру, не во всех случаях теряют право на жилищную субсидию. Решающее значение имеют вид права собственности, происхождение дополнительного жилья, его расположение и техническое состояние. Если обстоятельства соответствуют одному из предусмотренных законодательством исключений, Пенсионный фонд может назначить помощь.

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