Человек составил завещание. Фото: Новини.LIVE

После смерти владельца недвижимость может перейти к наследнику, которого он указал в завещании. Однако родственники, которые годами ухаживали за умершим, оплачивали его лечение и покупали лекарства, не обязательно остаются без имущественных прав. Закон предусматривает возможность обжалования завещания и возмещения определенных расходов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Можно ли оспорить завещание на квартиру

В украинском законодательстве предусмотрена возможность обжалования завещания, если для этого имеются юридические основания. Сам факт того, что один из родственников ухаживал за умершим, а другой получил недвижимость в наследство, не делает документ недействительным.

В соответствии со статьей 1257 Гражданского кодекса Украины завещание может быть признано недействительным судом, если волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воле. Также недействительным является завещание, составленное лицом, не имевшим на это права, или с нарушением требований к форме и удостоверению.

Отдельным основанием для судебного спора может быть состояние человека на момент составления документа. Если есть основания полагать, что владелец из-за болезни не осознавал значения своих действий или не мог ими руководить, это необходимо доказать надлежащими доказательствами.

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В частности, суд может изучить медицинскую документацию, обстоятельства составления завещания и заключения посмертной судебно-психиатрической экспертизы.

Можно ли вернуть деньги за уход за умершим

Даже если оспорить завещание не удастся, человек, который тратил собственные средства на содержание и лечение умершего родственника, может требовать их возмещения.

Это предусмотрено статьёй 1232 Гражданского кодекса Украины. Согласно ей, наследники обязаны компенсировать разумные расходы, которые тот или иной человек понёс на содержание, уход, лечение и погребение наследодателя.

В то же время существует важное ограничение: расходы на содержание, уход и лечение можно взыскать только за период не более чем за три года до смерти человека.

Поэтому важно иметь подтверждение понесенных расходов. Это могут быть чеки на покупку лекарств, квитанции за медицинские услуги, документы об оплате услуг сиделки и другие подтверждения потраченных средств.

Речь идет именно о разумных и подтвержденных расходах, а не об автоматической оплате каждого часа, который человек посвятил уходу за родственником.

Кто должен компенсировать расходы на уход

Обязанность возместить такие расходы возлагается на наследников. То есть если один родственник получил квартиру по завещанию, это само по себе не освобождает его от предусмотренных законом имущественных обязательств.

При этом компенсация осуществляется в пределах стоимости унаследованного имущества. Поэтому наследник не может отказаться от требования о возмещении только из-за того, что расходы понесло другое лицо.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит земельный пай в разных регионах Украины и от чего зависит его цена. Стоимость гектара в отдельных областях приближается к 300 тысячам гривен, тогда как в других значительно ниже. Поэтому владельцам и наследникам стоит учитывать региональные различия при оценке земли.

Также Новини.LIVE объясняли, как оформить унаследованный дом, если на него нет документов. В такой ситуации нотариус может отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство, но это не означает, что недвижимость утрачена. При наличии доказательств принадлежности жилья умершему право собственности можно признать через суд.