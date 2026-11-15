Житлові будинки. Фото: Новини.LIVE

Наявність двох квартир або приватних будинків може стати причиною відмови у призначенні житлової субсидії. При цьому Пенсійний фонд перевіряє не лише нерухомість самого заявника, а й майно членів його домогосподарства та їхніх сімей. Однак у законодавстві є винятки, які дозволяють отримати допомогу навіть за наявності кількох об'єктів житла.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Чи можна отримувати субсидію, якщо є дві квартири

Відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №848, державну допомогу не призначають, якщо на перше число місяця, з якого має надаватися субсидія, хтось із домогосподарства або член сім'ї особи з його складу володіє більш ніж одним житловим приміщенням.

Обмеження стосується не лише квартир, а й приватних будинків. Тобто якщо людина має у власності квартиру та окремий житловий будинок, це також може вплинути на її право отримувати допомогу на оплату комунальних послуг.

Важливо, що під час перевірки враховують нерухомість не тільки безпосереднього заявника. Тому ситуація, коли одне помешкання оформлене на чоловіка, а інше — на дружину, також може стати підставою для відмови.

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Водночас сам факт наявності кількох об'єктів у власності не завжди означає, що людина залишиться без державної підтримки. Положення №848 передбачає низку винятків.

Коли власникам двох квартир можуть призначити субсидію

Законодавство дозволяє отримувати житлову субсидію за наявності кількох об'єктів нерухомості за певних умов. Зокрема, обмеження не застосовується до таких випадків:

Спільна сумісна або часткова власність. Якщо житлове приміщення належить власникам на правах спільної сумісної або часткової власності, така нерухомість належить до передбачених законодавством винятків.

Додаткове житло у спадщину. Виняток діє для осіб, визначених частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Йдеться, зокрема, про отримувачів пенсії за віком. Умова — жодне з помешкань, зокрема успадковане, не здається в оренду. Це має підтверджувати акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Житло в сільській місцевості. Додаткове помешкання, розташоване в сільській місцевості, не враховується як підстава для відмови. Винятки також передбачені для нерухомості на окремих тимчасово окупованих територіях, територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах на лінії зіткнення.

Знищене або непридатне для проживання житло. Якщо квартира чи будинок знищені або стали непридатними для проживання через бойові дії, терористичні акти, диверсії чи з інших причин, їх можуть не враховувати. Для цього потрібні відповідні відомості в державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна або документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування.

Житло, отримане за бюджетні кошти. Виняток передбачений для помешкання, яке дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, або особа з їх числа отримала за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Таким чином, українці, які мають дві квартири або будинок і квартиру, не в усіх випадках втрачають право на житлову субсидію. Вирішальне значення мають вид права власності, походження додаткового житла, його розташування та технічний стан. Якщо обставини відповідають одному з передбачених законодавством винятків, Пенсійний фонд може призначити допомогу.

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