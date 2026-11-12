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Главная Рынок недвижимости Украинцы получат новые условия "єОселі": для кого изменятся первоначальный взнос и ставки

Украинцы получат новые условия "єОселі": для кого изменятся первоначальный взнос и ставки

Ua ru
12 ноября 2026 12:18
Эксклюзив
Условия программы "єОселя" изменятся с 2027 года: кто сможет платить меньше по кредиту Magnific
Молодые люди держат в руках ключи от квартиры. Фото: Magnific

С 15 января 2027 года в рамках государственной программы "єОселя" вступят в силу новые условия кредитования для молодых украинцев и семей. Люди в возрасте до 26 лет смогут оформить ипотеку с первоначальным взносом 10%, а для молодых семей до 35 лет он составит 20%. Также изменятся процентные ставки и увеличатся допустимая площадь и стоимость жилья. 

О нововведениях сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Борзова в эфире День.LIVE.

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Как изменятся условия программы "єОселя"

Кабинет министров Украины принял постановление об обновлении условий государственной программы "єОселя". Нововведения вступят в силу с 15 января 2027 года.

Для украинцев в возрасте до 26 лет, то есть до 25 лет включительно, первоначальный взнос по программе "єОселя" составит 10%.

При этом кредитные ставки для этой категории заемщиков будут следующими:

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  • 7% — в течение первых трех лет;
  • 10% — с четвертого по десятый год кредитования;
  • 12% — начиная с одиннадцатого года.

"Молодые люди до 26 лет смогут оформить кредит в рамках программы "єОселя", и для них первоначальный взнос составит 10%", — отметила депутат.

Как будут меняться ставки после рождения детей

Для молодых людей и семей предусмотрена возможность снижения процентной ставки после рождения детей.

"С рождением первого ребенка минус 2%, с рождением второго ребенка еще минус 2% и с рождением третьего ребенка еще минус 2%", — пояснила Борзова.

Такие же условия, по ее словам, будут предусмотрены и для молодых семей.

Какие будут условия для молодых семей

В Украине молодыми семьями в рамках программы "єОселя" считаются семьи, в которых супругам до 35 лет. Для них первоначальный взнос составит 20%.

Также планируется увеличить на 40% допустимые параметры жилья, которое можно приобрести по программе. Речь идет как о площади квартиры, так и о ее стоимости.

Ирина Борзова пояснила, что прежние ограничения были недостаточными для молодых семей.

"Это очень мало, поэтому на 40% увеличили, соответственно, и стоимость может быть выше", — отметила народный депутат.

Допустимый метраж жилья будет зависеть от количества человек в семье. Борзова предположила, что максимальная площадь может составлять до 114 квадратных метров.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько нужно собственных средств для приобретения жилья по программе "єОселя". Размер первого взноса зависит от города и стоимости квартиры, а к нему добавляются расходы на нотариуса, оценку, страхование и банковскую комиссию. Разница в расходах может составить более 700 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE писали, где в Украине самые дешевые квартиры. В некоторых регионах купить собственное жилье можно даже за 20 000 долларов. При этом при одинаковом бюджете можно найти как компактную квартиру в областном центре, так и просторное трехкомнатное жилье в небольшом населенном пункте.

кредиты ипотека жилье єОселя купить квартиру
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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