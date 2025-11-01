Как правильно строить теплицу у соседа - актуальные нормы в 2025 году

Теплица на участке. Фото: diapason.com.ua

Мечта о собственных свежих овощах круглый год воплощается в виде теплицы. Однако, прежде чем приступать к строительству, важно выяснить: на каком расстоянии от межи с соседом можно строить теплицу? Правила добрососедства и законодательные нормы Украины требуют четкого соблюдения дистанций, чтобы избежать конфликтов и судебных исков.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, где от межи с соседским участком можно строить теплицу.

Минимальное расстояние теплицы от межи

Вопрос размещения теплиц регулируется украинским законодательством и Государственными строительными нормами (ГСН). Согласно ГСН Б.2.2-12:2019 "Планировка и застройка территорий", для жилых домов предусмотрено минимальное расстояние 3 метра от границы соседнего участка. Однако теплица, как хозяйственная постройка, не всегда подпадает под эти же требования.

Для некапитальных теплиц (без фундамента) допускается меньшая дистанция — ориентировочно 1 метр.

"Это правило базируется на практике добрососедства и требованиях к безопасному использованию земельного участка", — отмечают специалисты портала "Дачный диапазон".

Если же теплица имеет фундамент и считается капитальным сооружением, к ней применяются те же требования, что и к сараю или гаражу — не менее 1 метра от границы.

Расстояние от теплицы до дома соседа

Даже если вы придерживались минимального расстояния, теплица не должна создавать затенение или ограничивать инсоляцию соседнего дома. Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" и ГСН Б.2.2-12: 2019 определяют необходимость обеспечения естественного освещения.

Судебная практика показывает: если теплица затеняет соседний участок или окна жилого дома, ее могут обязать перенести. Оптимально размещать такое сооружение не ближе 6 метров к дому соседа, особенно если конструкция высокая или имеет непрозрачную крышу.

Противопожарные нормы для теплицы

Когда теплица построена из легковоспламеняющихся материалов (древесина, поликарбонат с тонким каркасом), нужно учитывать требования ГСН В.1.1-7:2016 "Пожарная безопасность объектов строительства".

Рекомендуемые противопожарные разрывы:

между деревянными сооружениями — от 10 до 15 метров;

между металлическими или кирпичными — от 6 до 8 метров;

если постройки разных материалов — ориентироваться на большее расстояние.

Такие нормы помогают избежать распространения огня между участками в случае возгорания.

Что сделать перед строительством теплицы

Прежде чем установить теплицу, стоит соблюсти несколько шагов:

Согласовать с соседом место расположения. Письменное или нотариальное согласие — лучший способ избежать споров. Определить тип сооружения. Временная конструкция не требует регистрации, а вот капитальная требует соблюдения строительных норм. Проверить целевое назначение земли. В соответствии со ст. 35-36 Земельного кодекса Украины, теплицы разрешено на землях для садоводства. На землях для огородничества возможны только временные сооружения.

