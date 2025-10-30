Видео
Максимальная высота забора со стороны улицы — нормы в 2025 году

Дата публикации 30 октября 2025 06:12
обновлено: 14:47
Какая максимальная высота забора со стороны улицы разрешена в Украине в 2025 году
Дом с забором. Фото: Pexels

Возведение забора кажется простым делом, но даже здесь есть важные правила, которые следует соблюдать. Владельцы частных, дачных или садовых участков часто интересуются, какой должна быть разрешенная высота забора и нужны ли документы для его установки.

Высоту заборов определяют государственные строительные нормы. В частности, ГСН Б.2.2-12: 2019 "Планировка и застройка территорий" позволяет ограждать приусадебные участки со стороны улиц и соседей. Высоту устанавливают в соответствии с ГСН Б.2.2-5: 2011 "Благоустройство территорий" и местными правилами благоустройства.

Читайте также:

"Одновременно хочу заметить, что действующие нормативы по высоте заборов ограничивают только приусадебные участки. Что касается дачных или садовых участков, законы прямо не указывают. Поэтому здесь действует принцип аналогии права", — объясняет руководитель компании "Арма Эксперт" Андрей Бондар.

Какая разрешена высота забора со стороны улицы

Высота ограждения зависит от места его установки. Согласно ГСН:

  1. Между соседними участками — до 2 метров.
  2. Со стороны улицы — до 2,5 метра.

Такие ограничения гарантируют достаточное освещение и вентиляцию территории. Забор не должен создавать затенение на участках соседей.

Но есть исключения. Например, если на участке есть пасека, ограждение должно быть не ниже 2,5 метра. Фактически допускается высота 3-5 метров согласно Инструкции по предупреждению болезней пчел.

Нужны ли разрешения на возведение забора

Согласно постановлению Кабинета министров №406 от 07.06.2017, возведение забора не требует получения разрешения или ввода объекта в эксплуатацию.

"Это означает, что владельцы участков могут устанавливать заборы без строительного паспорта или дополнительных согласований. Главное  забор должен стоять в пределах своего участка и не выходить за красную линию улицы", — добавляет Бондар.

Советы при установке забора

  1. Проверьте местные правила благоустройства.
  2. Учитывайте соседей и не закрывайте солнце на их участках.
  3. Для высоких ограждений свыше 2,5 м (пасека, частные нужды) придерживайтесь специальных норм.
  4. Планируйте конструкцию так, чтобы она не нарушала границы участка и не создавала проблем с инсоляцией.

Как сообщалось, владельцы земельных участков стремятся к миру и приватности, но границы между соседскими территориями часто становятся источником длительного напряжения. Несогласованная установка заборов или споры о "захваченных" сантиметрах превращают, казалось бы, незначительные вопросы в многолетние конфликты.

Также мы рассказывали, что имея земельный участок, важно знать правила высадки деревьев, чтобы избежать конфликтов с соседями. Государственные строительные нормы четко регламентируют минимальные расстояния от границ участка, которых следует придерживаться. Знание этих норм поможет избежать споров и сохранить добрососедские отношения.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
