Какая максимальная высота забора со стороны улицы разрешена в Украине в 2025 году

Максимальная высота забора со стороны улицы — нормы в 2025 году
Возведение забора кажется простым делом, но даже здесь есть важные правила, которые следует соблюдать. Владельцы частных, дачных или садовых участков часто интересуются, какой должна быть разрешенная высота забора и нужны ли документы для его установки.
Высоту заборов определяют государственные строительные нормы. В частности, ГСН Б.2.2-12: 2019 "Планировка и застройка территорий" позволяет ограждать приусадебные участки со стороны улиц и соседей. Высоту устанавливают в соответствии с ГСН Б.2.2-5: 2011 "Благоустройство территорий" и местными правилами благоустройства.
"Одновременно хочу заметить, что действующие нормативы по высоте заборов ограничивают только приусадебные участки. Что касается дачных или садовых участков, законы прямо не указывают. Поэтому здесь действует принцип аналогии права", — объясняет руководитель компании "Арма Эксперт" Андрей Бондар.
Какая разрешена высота забора со стороны улицы
Высота ограждения зависит от места его установки. Согласно ГСН:
- Между соседними участками — до 2 метров.
- Со стороны улицы — до 2,5 метра.
Такие ограничения гарантируют достаточное освещение и вентиляцию территории. Забор не должен создавать затенение на участках соседей.
Но есть исключения. Например, если на участке есть пасека, ограждение должно быть не ниже 2,5 метра. Фактически допускается высота 3-5 метров согласно Инструкции по предупреждению болезней пчел.
Нужны ли разрешения на возведение забора
Согласно постановлению Кабинета министров №406 от 07.06.2017, возведение забора не требует получения разрешения или ввода объекта в эксплуатацию.
"Это означает, что владельцы участков могут устанавливать заборы без строительного паспорта или дополнительных согласований. Главное — забор должен стоять в пределах своего участка и не выходить за красную линию улицы", — добавляет Бондар.
Советы при установке забора
- Проверьте местные правила благоустройства.
- Учитывайте соседей и не закрывайте солнце на их участках.
- Для высоких ограждений свыше 2,5 м (пасека, частные нужды) придерживайтесь специальных норм.
- Планируйте конструкцию так, чтобы она не нарушала границы участка и не создавала проблем с инсоляцией.
Как сообщалось, владельцы земельных участков стремятся к миру и приватности, но границы между соседскими территориями часто становятся источником длительного напряжения. Несогласованная установка заборов или споры о "захваченных" сантиметрах превращают, казалось бы, незначительные вопросы в многолетние конфликты.
Также мы рассказывали, что имея земельный участок, важно знать правила высадки деревьев, чтобы избежать конфликтов с соседями. Государственные строительные нормы четко регламентируют минимальные расстояния от границ участка, которых следует придерживаться. Знание этих норм поможет избежать споров и сохранить добрососедские отношения.
Читайте Новини.LIVE!