Цены на землю в Украине — как подорожал гектар и чего ждать дальше

Девушка в поле. Фото: Freepik

Рост стоимости украинской земли в 2025 году стал одной из самых обсуждаемых тем на рынке. Октябрь принес новую планку для сельскохозяйственных участков: средняя цена гектара поднялась до 65 303 грн, что заметно выше по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным сервиса Опендатабот, сейчас существует значительный разрыв в стоимости земли между разными регионами. В среднем гектар стоит от 30 252 до 388 651 грн.

Такая разница объясняется качеством почв, логистикой и спросом в конкретных областях. Фактически гектар в самом дорогом регионе равен почти 13 гектарам в самом дешевом.

Средние цены на землю. Графика: Опендатабот

Где земля в Украине самая дорогая

Лидером по стоимости стала Ивано-Франковская область, где гектар в среднем достиг отметки 388 651 грн. В группу регионов с высокими ценами также вошли:

Киевская область со средней ценой 159 174 грн за гектар;

Тернопольская с показателем 141 752 грн;

Черкасская, где гектар стоит примерно 125 006 грн;

Львовская с уровнем в 118 034 грн;

Черновицкая и Закарпатская области, где земля стоит более 105 тыс. грн.

Таким образом западные области стабильно сохраняют высокую стоимость угодий.

В каких регионах земля самая дешевая

Самая низкая средняя цена зафиксирована в Запорожской области — всего 30 252 грн за гектар. К регионам с более доступной стоимостью относятся:

Днепропетровская с 36 109 грн;

Херсонская с 36 215 грн;

Одесская с 37 154 грн;

Донецкая с 38 308 грн;

Николаевская с 39 422 грн.

Эти области характеризуются менее стабильной ситуацией, что влияет на активность сделок и ценовую динамику.

Цены на землю в Украине. Графика: Опендатабот

Сколько земли продают в Украине

Несмотря на подорожание, объемы продаж уменьшились. В октябре 2025 года было продано лишь 3 191 гектар — почти на 21,5 тыс. га меньше, чем месяцем ранее.

Самым активным оставался февраль, когда владельцы реализовали 27 584 га.

Сколько земли продано в Украине. Графика: Опендатабот

Как сообщалось, большинство договоров аренды земли в Украине традиционно заключаются на срок от 7 до 10 лет. Однако, если арендатор нарушает важные условия договора, например неуплата или нанесение ущерба земельному участку, владелец имеет законное право инициировать его досрочное расторжение.

Также мы рассказывали, что с 1 октября 2025 года в Украине введены новые правила уплаты земельного налога при покупке или продаже жилого дома. Эти изменения имеют целью сделать процесс проще и прозрачнее, устраняя любую путаницу относительно того, кто из владельцев (старый или новый) должен осуществлять оплату.