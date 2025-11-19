Цены на землю в Украине — как подорожал гектар и чего ждать дальше

Цены способны удивить — сколько стоит земля в Украине
Рост стоимости украинской земли в 2025 году стал одной из самых обсуждаемых тем на рынке. Октябрь принес новую планку для сельскохозяйственных участков: средняя цена гектара поднялась до 65 303 грн, что заметно выше по сравнению с предыдущим месяцем.
По данным сервиса Опендатабот, сейчас существует значительный разрыв в стоимости земли между разными регионами. В среднем гектар стоит от 30 252 до 388 651 грн.
Такая разница объясняется качеством почв, логистикой и спросом в конкретных областях. Фактически гектар в самом дорогом регионе равен почти 13 гектарам в самом дешевом.
Где земля в Украине самая дорогая
Лидером по стоимости стала Ивано-Франковская область, где гектар в среднем достиг отметки 388 651 грн. В группу регионов с высокими ценами также вошли:
- Киевская область со средней ценой 159 174 грн за гектар;
- Тернопольская с показателем 141 752 грн;
- Черкасская, где гектар стоит примерно 125 006 грн;
- Львовская с уровнем в 118 034 грн;
- Черновицкая и Закарпатская области, где земля стоит более 105 тыс. грн.
Таким образом западные области стабильно сохраняют высокую стоимость угодий.
В каких регионах земля самая дешевая
Самая низкая средняя цена зафиксирована в Запорожской области — всего 30 252 грн за гектар. К регионам с более доступной стоимостью относятся:
- Днепропетровская с 36 109 грн;
- Херсонская с 36 215 грн;
- Одесская с 37 154 грн;
- Донецкая с 38 308 грн;
- Николаевская с 39 422 грн.
Эти области характеризуются менее стабильной ситуацией, что влияет на активность сделок и ценовую динамику.
Сколько земли продают в Украине
Несмотря на подорожание, объемы продаж уменьшились. В октябре 2025 года было продано лишь 3 191 гектар — почти на 21,5 тыс. га меньше, чем месяцем ранее.
Самым активным оставался февраль, когда владельцы реализовали 27 584 га.
Как сообщалось, большинство договоров аренды земли в Украине традиционно заключаются на срок от 7 до 10 лет. Однако, если арендатор нарушает важные условия договора, например неуплата или нанесение ущерба земельному участку, владелец имеет законное право инициировать его досрочное расторжение.
Также мы рассказывали, что с 1 октября 2025 года в Украине введены новые правила уплаты земельного налога при покупке или продаже жилого дома. Эти изменения имеют целью сделать процесс проще и прозрачнее, устраняя любую путаницу относительно того, кто из владельцев (старый или новый) должен осуществлять оплату.
