Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Цены способны удивить — сколько стоит земля в Украине

Цены способны удивить — сколько стоит земля в Украине

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 17:05
обновлено: 15:45
Цены на землю в Украине — как подорожал гектар и чего ждать дальше
Девушка в поле. Фото: Freepik

Рост стоимости украинской земли в 2025 году стал одной из самых обсуждаемых тем на рынке. Октябрь принес новую планку для сельскохозяйственных участков: средняя цена гектара поднялась до 65 303 грн, что заметно выше по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным сервиса Опендатабот, сейчас существует значительный разрыв в стоимости земли между разными регионами. В среднем гектар стоит от 30 252 до 388 651 грн.

Реклама
Читайте также:

Такая разница объясняется качеством почв, логистикой и спросом в конкретных областях. Фактически гектар в самом дорогом регионе равен почти 13 гектарам в самом дешевом.

 

Цены способны удивить — сколько стоит земля в Украине - фото 1
Средние цены на землю. Графика: Опендатабот

Где земля в Украине самая дорогая

Лидером по стоимости стала Ивано-Франковская область, где гектар в среднем достиг отметки 388 651 грн. В группу регионов с высокими ценами также вошли:

  • Киевская область со средней ценой 159 174 грн за гектар;
  • Тернопольская с показателем 141 752 грн;
  • Черкасская, где гектар стоит примерно 125 006 грн;
  • Львовская с уровнем в 118 034 грн;
  • Черновицкая и Закарпатская области, где земля стоит более 105 тыс. грн.

Таким образом западные области стабильно сохраняют высокую стоимость угодий.

В каких регионах земля самая дешевая

Самая низкая средняя цена зафиксирована в Запорожской области — всего 30 252 грн за гектар. К регионам с более доступной стоимостью относятся:

  • Днепропетровская с 36 109 грн;
  • Херсонская с 36 215 грн;
  • Одесская с 37 154 грн;
  • Донецкая с 38 308 грн;
  • Николаевская с 39 422 грн.

Эти области характеризуются менее стабильной ситуацией, что влияет на активность сделок и ценовую динамику.

 

Цены способны удивить — сколько стоит земля в Украине - фото 2
Цены на землю в Украине. Графика: Опендатабот

Сколько земли продают в Украине

Несмотря на подорожание, объемы продаж уменьшились. В октябре 2025 года было продано лишь 3 191 гектар — почти на 21,5 тыс. га меньше, чем месяцем ранее.

Самым активным оставался февраль, когда владельцы реализовали 27 584 га.

 

Цены способны удивить — сколько стоит земля в Украине - фото 3
Сколько земли продано в Украине. Графика: Опендатабот

Как сообщалось, большинство договоров аренды земли в Украине традиционно заключаются на срок от 7 до 10 лет. Однако, если арендатор нарушает важные условия договора, например неуплата или нанесение ущерба земельному участку, владелец имеет законное право инициировать его досрочное расторжение.

Также мы рассказывали, что с 1 октября 2025 года в Украине введены новые правила уплаты земельного налога при покупке или продаже жилого дома. Эти изменения имеют целью сделать процесс проще и прозрачнее, устраняя любую путаницу относительно того, кто из владельцев (старый или новый) должен осуществлять оплату.

земля рынок земли недвижимость деньги цены
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации