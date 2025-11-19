Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Ціни здатні здивувати — скільки коштує земля в Україні

Ціни здатні здивувати — скільки коштує земля в Україні

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 17:05
Оновлено: 15:45
Ціни на землю в Україні — як подорожчав гектар та чого чекати далі
Дівчина у полі. Фото: Freepik

Зростання вартості української землі у 2025 році стало однією з найобговорюваніших тем на ринку. Жовтень приніс нову планку для сільськогосподарських ділянок: середня ціна гектара піднялася до 65 303 грн, що помітно вище порівняно з попереднім місяцем. 

За даними сервісу Опендатабот, зараз існує значний розрив у вартості землі між різними регіонами. У середньому гектар коштує від 30 252 до 388 651 грн. 

Реклама
Читайте також:

Така різниця пояснюється якістю ґрунтів, логістикою та попитом у конкретних областях. Фактично гектар у найдорожчому регіоні дорівнює майже 13 гектарам у найдешевшому.

 

Ціни здатні здивувати — скільки коштує земля в Україні - фото 1
Середні ціни на землю. Графіка: Опендатабот

Де земля в Україні найдорожча

Лідером за вартістю стала Івано-Франківська область, де гектар у середньому досяг позначки 388 651 грн. До групи регіонів із високими цінами також увійшли:

  • Київська область із середньою ціною 159 174 грн за гектар;
  • Тернопільська з показником 141 752 грн;
  • Черкаська, де гектар коштує приблизно 125 006 грн;
  • Львівська з рівнем у 118 034 грн;
  • Чернівецька та Закарпатська області, де земля коштує понад 105 тис. грн.

Таким чином західні області стабільно зберігають високу вартість угідь.

У яких регіонах земля найдешевша

Найнижча середня ціна зафіксована у Запорізькій області — лише 30 252 грн за гектар. До регіонів із доступнішою вартістю належать:

  • Дніпропетровська з 36 109 грн;
  • Херсонська з 36 215 грн;
  • Одеська з 37 154 грн;
  • Донецька з 38 308 грн;
  • Миколаївська з 39 422 грн.

Ці області характеризуються менш стабільною ситуацією, що впливає на активність угод та цінову динаміку.

 

Ціни здатні здивувати — скільки коштує земля в Україні - фото 2
Ціни на землю в Україні. Графіка: Опендатабот

Скільки землі продають в Україні

Попри подорожчання, обсяги продажів зменшилися. У жовтні 2025 року було продано лише 3 191 гектар — майже на 21,5 тис. га менше, ніж місяцем раніше. 

Найактивнішим залишався лютий, коли власники реалізували 27 584 га.

 

Ціни здатні здивувати — скільки коштує земля в Україні - фото 3
Скільки землі продано в Україні. Графіка: Опендатабот

Як повідомлялось, більшість договорів оренди землі в Україні традиційно укладаються на термін від 7 до 10 років. Однак, якщо орендар порушує важливі умови договору, як-от несплата або завдання шкоди земельній ділянці, власник має законне право ініціювати його дострокове розірвання.

Також ми розповідали, що з 1 жовтня 2025 року в Україні запроваджено нові правила сплати земельного податку при купівлі чи продажу житлового будинку. Ці зміни мають на меті зробити процес простішим та прозорішим, усуваючи будь-яку плутанину щодо того, хто з власників (старий чи новий) повинен здійснювати оплату.

земля ринок землі нерухомість гроші ціни
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації