Ціни на землю в Україні — як подорожчав гектар та чого чекати далі

Дівчина у полі. Фото: Freepik

Зростання вартості української землі у 2025 році стало однією з найобговорюваніших тем на ринку. Жовтень приніс нову планку для сільськогосподарських ділянок: середня ціна гектара піднялася до 65 303 грн, що помітно вище порівняно з попереднім місяцем.

За даними сервісу Опендатабот, зараз існує значний розрив у вартості землі між різними регіонами. У середньому гектар коштує від 30 252 до 388 651 грн.

Реклама

Читайте також:

Така різниця пояснюється якістю ґрунтів, логістикою та попитом у конкретних областях. Фактично гектар у найдорожчому регіоні дорівнює майже 13 гектарам у найдешевшому.

Середні ціни на землю. Графіка: Опендатабот

Де земля в Україні найдорожча

Лідером за вартістю стала Івано-Франківська область, де гектар у середньому досяг позначки 388 651 грн. До групи регіонів із високими цінами також увійшли:

Київська область із середньою ціною 159 174 грн за гектар;

Тернопільська з показником 141 752 грн;

Черкаська, де гектар коштує приблизно 125 006 грн;

Львівська з рівнем у 118 034 грн;

Чернівецька та Закарпатська області, де земля коштує понад 105 тис. грн.

Таким чином західні області стабільно зберігають високу вартість угідь.

У яких регіонах земля найдешевша

Найнижча середня ціна зафіксована у Запорізькій області — лише 30 252 грн за гектар. До регіонів із доступнішою вартістю належать:

Дніпропетровська з 36 109 грн;

Херсонська з 36 215 грн;

Одеська з 37 154 грн;

Донецька з 38 308 грн;

Миколаївська з 39 422 грн.

Ці області характеризуються менш стабільною ситуацією, що впливає на активність угод та цінову динаміку.

Ціни на землю в Україні. Графіка: Опендатабот

Скільки землі продають в Україні

Попри подорожчання, обсяги продажів зменшилися. У жовтні 2025 року було продано лише 3 191 гектар — майже на 21,5 тис. га менше, ніж місяцем раніше.

Найактивнішим залишався лютий, коли власники реалізували 27 584 га.

Скільки землі продано в Україні. Графіка: Опендатабот

Як повідомлялось, більшість договорів оренди землі в Україні традиційно укладаються на термін від 7 до 10 років. Однак, якщо орендар порушує важливі умови договору, як-от несплата або завдання шкоди земельній ділянці, власник має законне право ініціювати його дострокове розірвання.

Також ми розповідали, що з 1 жовтня 2025 року в Україні запроваджено нові правила сплати земельного податку при купівлі чи продажу житлового будинку. Ці зміни мають на меті зробити процес простішим та прозорішим, усуваючи будь-яку плутанину щодо того, хто з власників (старий чи новий) повинен здійснювати оплату.